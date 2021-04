Burgdorf

Die Musikschule Ostkreis Hannover will ihrem Publikum in Zukunft mehr digitale Kulturangebote unterbreiten und sich so neue Zielgruppen erschließen. Dazu hat die Einrichtung eine Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Burgdorf und dem Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) verabredet. Neustart Kultur, ein Sonderförderprogramm des Bundes, hat für die Kooperation Fördermittel in Aussicht gestellt.

Die Corona-Pandemie verlangt der Musikschule ab, sich verstärkt auf digitale Vermittlungsformen einzulassen. So unterrichten zwar noch nicht alle, aber mittlerweile doch eine große Zahl der Instrumentallehrer an der interkommunalen Musikschule mit Sitz in Burgdorf bereits online. Für den ausgelobten Wettbewerb „Ostkreis-Challenge“ forderte die Musikschule ihre Schüler im Februar auf, einstudierte Musikstücke per Handyvideo aufzunehmen und einzureichen. Aktuell nimmt die Schule für die Präsentation ihrer Angebote auf der eigenen Internetseite Erklärvideos sämtlicher Instrumentalgattungen auf. Sie sollen abgesagte Tage der offenen Tür und sogenannte Instrumentenkarussells kompensieren.

Das alles geschieht bislang ausschließlich mit Bordmitteln und ohne nennenswerte Ausrüstung, über die die Musikschule auch gar nicht verfügt. Das solle sich in absehbarer Zeit ändern, kündigt Schulleiterin Nana Zeh an. Zupass kommt ihr dabei das Sonderförderprogramm Neustart Kultur, mit dem der Bund Kulturträgern nach der Pandemie wieder auf die Beine helfen will. Zeh hat sich mit der Musikschule um Fördermittel beworben und inzwischen auch als einer von 32 unterstützten Kulturbetrieben in Niedersachsen eine Zusage bekommen.

Partner stellen ihre Zusammenarbeit digitaler auf

Voraussetzung für die erfolgreiche Bewerbung war, dass die Schule mit mindestens zwei Partnern kooperiert und darlegt, an welchen gemeinsamen Projekten sie arbeitet. Partner fand Zeh in Stadtjugendpfleger Horst Gohla mit dem Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. sowie in Gerhard Bleich mit dem VVV. Mit der Stadtjugendpflege arbeitet die Musikschule schon seit Jahren beim CulturCircus zusammen, mit dem VVV bei den sogenannten Themenjahren, für die der Verein Veranstaltungsprogramme konzeptioniert.

Ihre Zusammenarbeit wollen die Kooperationspartner künftig auf digitale Füße stellen. Von Konzerten und Musizierstunden, die die Musikschule gibt, soll es Livestreams geben, die dann auf den einschlägigen Internetplattformen zu sehen sein sollen. „Das gibt unseren Produktionen eine neue Sichtbarkeit“, sagt Zeh. Das JohnnyB. bringe jede Menge Wissen um die Technik mit, welche die Musikschule aus den zugestandenen Fördermitteln nun für einen fünfstelligen Betrag anschaffen werde: Kameras, Teleprompter, Mikrofone, Mischpulte, Schnittgeräte.

Die Höhe der Fördersumme steht noch nicht fest

Der Förderbescheid liegt seit einer Woche vor. Die Musikschule soll aus dem Neustart-Kultur-Topf annähernd 50.000 Euro erhalten. Jetzt kann sich die Musikschulleiterin mit ihren Partnern an das Planen konkreter Musikveranstaltungen und deren Digitalisierung machen. Allerdings steht zurzeit noch alles unter einem Corona-Vorbehalt.

Mithilfe der Förderung können sich die Lehrer auch im Umgang mit der Technik fit machen lassen – sowohl mithilfe externer Dienstleister als auch über ein zentral angebotenes Beratungs-, Schulungs- und Weiterbildungsprogramm. „Neustart Kultur holt uns genau da ab, wo wir Bedarf haben“, sagt Zeh.

Von Joachim Dege