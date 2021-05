Burgdorf

Wegen des Feiertags an Christi Himmelfahrt müssen sich die Burgdorfer in dieser Woche auf einige Änderungen einstellen. So holen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) am Donnerstag, 13. Mai, keine Rest- und Bioabfälle, Gelben Säcke und auch kein Altpapier ab. Die Abfuhr wird am Freitag, 14. Mai, vollständig nachgeholt. Die Abfuhr in Burgdorf am Freitag verschiebt sich auf Sonnabend, 15. Mai. Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung der Gelben Säcke im Umland der Region Hannover durch Remondis, teilt das Entsorgungsunternehmen mit. Auch die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Himmelfahrt geschlossen.

Teile der Verwaltung schließen am Freitag

Wegen des Brückentags nach Christi Himmelfahrt bleiben Teile der Verwaltung am Freitag, 14. Mai, geschlossen. Diese Regelung betrifft nach Aussage eines Stadtsprechers die Rathäuser inklusive Bürgerbüro und Kfz-Zulassung, Stadtbücherei, Mobile Jugendhilfe, Soziale Gruppen, FaN Haus, Haus der Jugend Ehlershausen und Flüchtlingsunterkünfte.

Das JohnnyB., das Südstadtbistro, die Bauhöfe sowie die Kläranlage bleiben geöffnet und sind zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.

Von Antje Bismark