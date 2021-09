Burgdorf

Am helllichten Donnerstagvormittag in der Zeit zwischen 7.30 und 11.30 Uhr hat ein Unbekannter von einem Grundstück an der Straße Am Försterberg in der Innenstadt von Burgdorf ein Fahrrad gestohlen. Der 50-Jährige, dem es gehörte, hatte sein Mountainbike der Marke Cube dort verschlossen abgestellt, teilt die Polizei mit.

Das Fahrrad war erst ein Jahr alt. Es ist mit einer 26-Zoll-Bereifung und einer 27-Gangschaltung ausgestattet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Diebstahls um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege