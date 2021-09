Burgdorf

Gleich zwei Strafverfahren erwarten jetzt einen Lehrter: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers am Montag gegen 18.20 Uhr mit seinem Moped auf einem Feldweg unweit der Deponie an der Steinwedeler Straße unterwegs, als er der Besatzung eines Funkstreifenwagens auffiel. Da er keinen Helm trug, wollten die Beamten den Mann kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch auf dem Feldweg und flüchtete. „Er fuhr mehrmals im Kreis und dann in Richtung Stadtgebiet“, sagte der Polizeisprecher.

Fahrer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss

Seinen Angaben zufolge konnten die Beamten den Flüchtenden schließlich im Bereich Peiner Weg/Hirtenweg stellen. Dort bedrohte er die Einsatzkräfte verbal und widersetzte sich ihren Aufforderungen so stark, dass die Polizisten auf die Kontrolle mit dem Alkomaten verzichteten – obwohl der Fahrer offensichtlich Alkohol konsumiert hatte. Deshalb musste er eine Blutprobe im Kommissariat abgeben. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Der Lehrter muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von Antje Bismark