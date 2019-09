Burgdorf

Mit einem Messer oder einer Schere hat am frühen Sonnabendmorgen eine Burgdorferin ihre Freundin verletzt – das Opfer musste zur weitere Behandlung in die Medizinische Hochschule gebracht werden.

Beide Frauen trafen sich nach Aussage eines Polizeisprechers bei einer privaten Feier an der Hauffstraße in Burgdorf. Die 51-Jährige ging gegen 1 Uhr wieder nach Hause und konsumierte mit der 47 Jahre alten Freundin noch Alkohol auf dem Balkon. Dort gerieten beide nach bisherigen Erkenntnissen in Streit, in dessen Verlauf die 51 Jahre alte Burgdorferin ein Messer oder eine Schere nahm und mehrfach auf das Opfer einstach. Die 47-Jährige konnte zurück zu der Party laufen, von dort aus wurde der Notruf bei der Polizei abgesetzt. Die Beamten trafen das Opfer noch bei der Feier an, die Angreiferin hielt sich ebenfalls in der Nähe auf.

„Beide waren alkoholisiert“, sagt der Polizeisprecher, nach dessen Angaben die noch immer befreundeten Frauen unterschiedliche Aussagen über das Tatwerkzeug machen. Es könne sowohl ein Messer als auch eine Schere gewesen sein, die Ermittlungen dauerten an. Die 51-Jährige hatte seinen Angaben zufolge 0,97 Promille Atemalkohol, das Opfer 3,11 Promille. Die Frau sei bei den Stichen nicht schwer verletzt worden, sie kam zur medizinischen Versorgung in die MHH.

Die Angreiferin musste eine Blutprobe abgeben und wurde bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend leitete die Polizei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen sie ein, dann konnte sie wieder nach Hause gehen.

Die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark