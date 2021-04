Burgdorf

Ein Wolf, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem großen Burgdorfer Rudel, ist in der Nacht zu Donnerstag geschossen worden. Wie das Niedersächsische Umweltministerium mitteilt, soll es sich um ein weibliches Tier handeln, das ein bis zwei Jahre alt ist. Der Kadaver der jungen Wölfin, die weder trächtig war noch Welpen führte, wird genetisch untersucht, um die Herkunft des Tieres festzustellen. Das Ergebnis soll am 7. oder 8. Mai vorliegen. Zur Entnahme freigegeben, wie es technisch heißt, war dieser Wolf allerdings nicht.

Der tödliche Schuss fiel laut Ministeriumssprecher Christian Budde im Territorium des Burgdorfer Rudels. Deshalb wird zurzeit davon ausgegangen, dass die Wölfin eines der acht Jungtiere des Rudels gewesen ist. Die Wölfe, die ihren Standort im Burgdorfer Holz haben, sind für zahlreiche Risse von Schafen, Gehegewild, Rindern und Pferden rund ums Burgdorfer Holz und im Landkreis Peine verantwortlich. „Gerade diese Pferderisse stellen hier eine besondere Ausnahme dar, denn Pferde und Rinder gelten als wehrhafte Tiere und werden in der Regel weit weniger häufig von Wölfen attackiert als andere, nicht wehrhafte Weidetiere“, erklärt Budde.

Nur der Rüde darf zurzeit getötet werden

Das Umweltministerium hat deshalb die beiden Elterntiere für den Abschuss freigegeben. Für den Rüden GW 970m gilt diese Ausnahmegenehmigung seit dem 31. März 2021, für die Fähe GW 1423f ab 1. Juli. Die Erlaubnis ist laut Budde bis zum 31. August 2021 befristet. Nachdem jetzt das Jungtier getötet wurde, sei die Jagd auf die Alttiere vorerst ausgesetzt. Ziel der Entnahme der beiden Alttiere ist es laut Ministerium zu verhindern, dass die Jungtiere die untypischen Jagdtechniken auf gut geschützte Weidetiere von ihren Eltern lernen und fortführen.

Als Erster hat vermutlich ein Pferdehalter aus Uetze-Katensen den Antrag gestellt, die Wölfe zu entnehmen. Das Duo tötete auf seiner Weide an der Landesstraße 387 eine trächtige Stute und verletzte ihr halbjähriges Fohlen schwer.

Elterntiere jagen seit 2020 gemeinsam

Aufgetaucht ist der Rüde GW 970m im Herbst 2018 im Nordosten der Region Hannover. Seine DNA wird erstmals bei einem Schaf nachgewiesen, das am 18. November 2018 auf einer Weide bei Immensen gerissen wurde. Die DNA der Wölfin GW 1423f wird zum ersten Mal im Oktober 2019 bei einem getöteten Kalb in Burgwedel gefunden. Zusammen jagen beide erstmals nachgewiesenermaßen am 25. Juni 2020 – ihre Beute ist ein Pony auf einer Weide bei Lehrte-Immensen.

Gesetz deckt offenbar Tötung des Jungwolfs

Wer die junge Wölfin geschossen hat, sagt das Ministerium nicht, „um diese Personen, die mit dem konkreten Vollzug befasst sind, vor Übergriffen zu schützen“. Mit der Jungwölfin ist jedoch nicht nur das falsche Tier geschossen, sondern auch das Problem mit dem „sehr erfolgreich“ jagenden Rudel nicht gelöst worden.

In der freien Landschaft sind Fähe und Rüde nach Angaben von örtlichen Jägern nicht voneinander zu unterscheiden, außer das männliche Tier hebt das Bein. „Mondlicht reicht auf jeden Fall nicht aus, um ein Tier exakt zu erkennen“, lautet die Kritik. Das Ministerium räumt ein, dass eine „sichere Identifizierung der Wölfe im Gelände nicht zweifelsfrei möglich ist.“ Das könne nur „über den räumlich-zeitlichen Zusammenhang erfolgen“. Daraus folgt laut Budde: „Die heute gemeldete Tötung des weiblichen, nicht trächtigen Wolfs aus dem Burgdorfer Rudel ist von der geltenden Rechtslage nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 45a) vollumfänglich gedeckt.“

Von Anette Wulf-Dettmer