Burgdorf

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 10.30 und 12.15 Uhr den Lack eines schwarzen Mercedes vom Typ CLA 180 zerkratzt, den der Halter ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Schwüblinger Wegs abgestellt hatte. Die Kratzer befinden sich nach Polizeiangaben am rechten, hinteren Kotflügel. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 1000 Euro.

Sie bitten Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark