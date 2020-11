Schillerslage

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein 52 Jahre alter Autofahrer aus Burgwedel erlitten: Der Mann war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit seinem grauen Mercedes SLK auf der Landesstraße 383 aus Richtung Oldhorst nach Schillerslage unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 3 wollte er nach links in Richtung Celle einbiegen. Dabei übersah er den weißen Ford Fiesta eines 54-Jährigen aus Celle, der ihm aus Schillerslage entgegenkam. Beide Fahrzeugen stießen zusammen.

Dabei verletzte sich der Mercedes-Fahrer leicht, der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Die Autos waren nach Polizeiangaben nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Antje Bismark