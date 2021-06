Burgdorf

Im Rat der Stadt zeichnet sich jetzt doch noch eine breite Mehrheit für einen Klimaschutzvorbehalt ab. Burgdorfs Kommunalpolitiker wollen diesen bereits in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 10. Juni, verabschieden.

Ziel ist es, dass Rat und Stadtverwaltung den Klimaschutz als bedeutende kommunale Aufgabe annehmen: Politische Entscheidungen sollen fortan sämtlich darauf abgeklopft werden, ob sie Burgdorf der angestrebten Klimaneutralität näherbringen. Dazu hatten die Grünen im vergangenen Herbst ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Im Februar fand das im Rat noch keine Mehrheit: Die WGS lehnte klimaneutrale Neubaugebiete kategorisch ab, und die CDU haderte mit der Vorgabe, dass die Stadt für Bauhof und Feuerwehr nur noch Elektrofahrzeuge anschaffen soll.

Inzwischen hat sich der Wind gedreht. Hinter den Kulissen haben sich Grüne, SPD, CDU und FDP auf geringfügige redaktionelle Änderungen im Zehn-Punkte-Programm verständigt. Die Christdemokraten, deren Hardliner Mirco Zschoch Partei und Fraktion den Rücken kehrte, und die Liberalen wollen das Papier jetzt mittragen. Mehr noch: Der ursprüngliche Antrag der Grünen ist inzwischen ein gemeinsamer aller vier Ratsfraktionen.

Bürgermeister erklärt Klimaschutz zur Chefsache

Die WGS bleibt bei ihrer Ablehnung. Ihr Vorsitzender Volkhard Kaever kündigte einen Änderungsantrag an. Er will erreichen, dass bei der Neuanschaffung von E-Fahrzeugen das Gebot der Wirtschaftlichkeit gilt. Für Neubaugebiete will die WGS ein Verbot für den Einsatz fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung verhindern. „Wir sind nicht Bremser beim Klimaschutz. Aber man muss es in sinnvollen Schritten tun“, sagt Kaever.

Dass der Klimaschutz in der Stadt vorankommt, dafür soll auch der neu eingestellte Klimaschutzmanager Volker Krüger sorgen. Dass dieser keine Stabstelle erhält, tue diesem Anspruch keinen Abbruch, stellt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) klar, nachdem die SPD-Fraktion ihn dazu aufgefordert hatte. Klimaschutz sei im Rathaus Chefsache. Krüger, mit dem er sich eng abstimme, sei in alle wichtigen Projekte eingebunden, leite auch eigene und könne zudem welche abteilungsübergreifend umsetzen lassen, versichert der Verwaltungschef. Smart City sowie regenerative Energien bei den Stadtwerken seien zwei Themenfelder, an denen Krüger aktuell mitarbeite.

Von Joachim Dege