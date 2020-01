Die Stadt will den Gehweg auf der Ostseite des Marris-Mühlenwegs in Burgdorfs Weststadt erneuern. Ziel ist es, den Bereich offener und heller zu gestalten, damit Fußgänger sich dort sicher fühlen. Außerdem sollen Stolperfallen durch eine neue Pflasterung nachhaltig beseitigt werden.

Mehr Sicherheit für Fußgänger: Stadt baut neuen Bürgersteig am Marris-Mühlenweg