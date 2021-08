Burgdorf

Mit einem neuen Rektor startet das Gymnasium Burgdorf in das Schuljahr: Matthias Krapp übernimmt die Stelle, die nach dem Weggang von Michael Loske vakant gewesen war. Kommissarisch hatten zunächst Malte Holthusen und anschließend Julia Schneider die Schule mit etwa 1200 Jungen und Mädchen geleitet. Krapp wechselt vom Niedersächsischen Internatsgymnasium (NIG) in Bad Bederkesa in die Region Hannover.

Der 51-Jährige stammt gebürtig aus Hessen und entdeckte in der Schulzeit eine große Affinität zu Sprachen. Ein Schüleraustausch mit England in der achten Klasse und Fahrten nach Frankreich bestärkten ihn, nach dem Abitur beide Sprachen in Marburg zu studieren. Anschließend arbeitete Krapp als Fremdsprachenassistent in beiden Ländern und unterrichtete die Schüler in kleinen Gruppen in Deutsch. „Nach diesen Aufenthalten wollte ich entweder an der Nordsee wie in England leben oder in den französischen Alpen“, sagt Krapp schmunzelnd. Deshalb setzte er beim Referendariat auf einen Ortswechsel und kam so nach Stade.

Zwischenstation führt Krapp nach Hemmoor

Von dort wechselte der Vater zweier Söhne im Jahr 2001 nach Bad Bederkesa mit dem NIG an eine Schule, die direkt dem Kultusministerium unterstellt ist. Diese wurde ebenso wie die Einrichtungen in Esens und Bad Harzburg nach dem Zweiten Weltkrieg für Waisenkinder oder für Schüler gegründet, die auf einer der Ostfriesischen Inseln leben und für die weitere Ausbildung eines der Internatsgymnasien besuchen. „Früher gab es nur wenige Externe, inzwischen hat sich das Verhältnis deutlich gedreht“, sagt Krapp. Von den etwa 850 Schülerinnen und Schülern wohnen derzeit etwa 50 im Internat. Er übernahm anfangs die Koordination der Sekundarstufe 1, zeichnete verantwortlich für das Angebot der zweiten Fremdsprache und leitete die Fachschaft Fremdsprachen.

„Am NIG fehlte damals noch eine Religionslehrkraft, deshalb habe ich berufsbegleitend an der Universität Hildesheim studiert“, sagt der neue Schulleiter – inklusive einer Arbeit und einer Prüfung. Schließlich gab es die Chance für ihn, in Hemmoor die Koordination der Sekundarstufe 1 am Gymnasium zu übernehmen, Krapp wechselte dorthin. „Und wahrscheinlich wäre ich dort glücklich geblieben, wenn die Schulleiterstelle am NIG nicht ausgeschrieben worden wäre“, sagt er. Der Pädagoge, der in seiner Freizeit gern joggt und Inlineskates läuft, bewarb sich und kehrte im Februar 2017 in neuer Funktion an die bekannte Schule zurück.

Leiter sieht Parallelen zwischen beiden Gymnasien

Von dort vollzieht er jetzt aus persönlichen Gründen den Neustart mit dem Gymnasium Burgdorf und dem Wohnort in Hannover, freut sich dort besonders auf die Oper und das Theater vor der Haustür. Seit Montag dieser Woche besitzt er auch einen Schlüssel für sein neues Büro. „Seit Oktober vergangenen Jahres, nachdem ich mich beworben hatte, habe ich immer wieder die Schule besucht“, sagt er. „Ich habe das Gefühl, dass alles gut passt.“ Denn zwischen der Schule in Bad Bederkesa und der in Burgdorf sieht er Parallelen im breiten Spektrum für die Fünft- bis Dreizehntklässler.

Matthias Krapp möchte jeden Schüler und jede Schülerin nach deren Interesse fördern. Quelle: Nina Andresen

„Hier gibt es das MINT-Projekt, eine Ausrichtung auf Europa, Musik- und Forscherklasse und die Würdigung als sportfreundliche Schule“, sagt Krapp und betont, das entspreche seiner Vorstellung, jeden Schüler und jede Schülerin nach deren Interesse zu fördern. Er freue sich darauf, mit dem Kollegium die Schule weiterzuentwickeln. „Dabei geht es darum, die Stärken zu sehen, aber auch zu überlegen, wo wir ansetzen und Dinge verbessern können“, sagt der 51-Jährige, der auch auf den Austausch mit der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule und den benachbarten Beruflichen Gymnasien setzt. Bis dahin aber nutze er die Ferien, um die Einschulung vorzubereiten, mit Kollegen nach deren Urlaub zu sprechen sowie Burgdorfs Innenstadt und den Stadtpark weiterhin kennenzulernen.

Von Antje Bismark