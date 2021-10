Ehlershausen

In zwangloser Atmosphäre über religiöse Themen sprechen, auch mal über die etwas schwierigeren oder unbequemen: Das will die Martin-Luther-Kirchengemeinde für Ehlershausen mit ihrem sogenannten Bierdeckeltalk im Gasthaus Köhne in Ramlingen ermöglichen. Mitte September fand der erste Talk nach der Corona-Pause statt. Acht Teilnehmende kamen und tauschten sich aus über Themen wie die Kreuzestheologie und den Heiligen Geist.

„Der Sinn ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Diakonin Anja Schawohl. Dazu werde das Thema auf einen Bierdeckel geschrieben. Es gebe keinen Vortrag und auch keine Predigt, der Austausch stehe im Mittelpunkt. Die Gemeinde plane weitere Treffen in loser Folge alle zwei bis drei Monaten. Der mittlerweile sechste Bierdeckeltalk ist laut Schawohl bereits in Vorbereitung.

Von Marie Pinkert