Burgdorf

Vor dem Rewe-Markt am Burgdorfer Schützenplatz hat am Sonnabendnachmittag gegen 17 Uhr offenbar ein Mann einen Jungen ans Schienbein getreten und versucht, ihn zu ohrfeigen. So schilderte der 12-Jährige der Polizei, die er eigenständig anrief, den Vorfall.

Zuvor waren die beiden in Streit geraten, als der Unbekannte den Jungen aufforderte, aus dem Weg zu gehen. Den Mann beschreibt der Junge als etwa 40 bis 50 Jahre alt, er trug ein weißes T-Shirt und eine auffällige, goldene Halskette. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich in der Polizeiinspektion unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Anzeige

Aktuelle Berichtevon Polizei und Feuerwehr in Burgdorf lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer