Burgdorf - Mangel an Kita-Plätzen bringt Familien in Not

Im Spannungsfeld von zu wenigen Kita-Plätzen und der Rückkehr beider Eltern in den Beruf sehen Nina und Christian Bronnert viele Familien in Burgdorf. Das Ehepaar hat eine ganztägige Betreuung für seinen Sohn gefunden – es kritisiert aber das Vorgehen der Stadt und des Verwaltungsgerichts.