Burgdorf

Auf der Bundesstraße 188 bei Burgdorf sind am frühen Freitagmorgen ein Tanklastwagen und ein Auto zusammengeprallt. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an einer Ampelkreuzung auf der Osttangente, das Mini-Cabriolet wurde rund 100 Meter mitgeschleift. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort, der Bereich ist voll gesperrt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr alarmiert. „Die Frau war nach dem Zusammenstoß kurzzeitig in ihrem Wagen eingeklemmt“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die Retter schnitten das Cabrio-Dach ab, befreiten die Fahrerin und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Zu ihrem genauen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt.

Ampelanlage laut Polizei nicht aktiv

Ebenso offen ist, wie es zu dem schweren Unfall an der Kreuzung B188 und Sorgenser Straße kommen konnte. Laut Bertram war aber die Ampel an der Kreuzung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes aus bislang ungeklärten Gründen nicht aktiv. Während des Einsatzes nahm die Anlage jedoch wieder ihren Betrieb auf. Ob sie nachträglich eingeschaltet wurde oder eine andere Ursache vorliegt, ist offen.

Das erinnert an die tödliche Kollision zwischen einer Lkw-Zugmaschine und einem vollbesetzten Linienbus am 9. August in Langenhagen. Dort war die Anlage seit Tagen ausgefallen, bei dem Unfall starb eine 29-jährige Passagierin an Bord der Üstra-Linie. Als Folge hatte die Region mitgeteilt, das Anschaffen automatischer Störungsmelder für ihre Ampeln prüfen zu wollen.

B188 derzeit beidseitig gesperrt

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang in Burgdorf aufgenommen. Bis auf Weiteres ist der B-188-Abschnitt zwischen Sorgenser Straße und Wollenweberstraße/Färberstraße in beiden Richtungen gesperrt. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von Peer Hellerling