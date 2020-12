Ehlershausen

Es sind schwierige Zeiten, in denen Dorothea Wöller ihre neue Arbeitsstelle angetreten hat. Kaum war Ehlershausens neue Pastorin in der evangelisch-lutherischen Martin-Luther-Kirchengemeinde Anfang Dezember im Dienst, brachten erneut stark steigende Corona-Infektionszahlen die Planung der Advents- und Weihnachtsfeierlichkeiten ordentlich durcheinander. Auch ihre Gemeinde konnte sie bisher kaum kennenlernen – herzlich aufgenommen fühlt sich die 41-Jährige dennoch

„Es war herausfordernd“, meint Wöller zu ihrem Start in ihr neues Pastorenamt. Neben all den Herausforderungen, die ihr Wechsel von Vöhrum im Landkreis Peine nach Ehlershausen ohnehin mit sich brachte, kam der Lockdown hinzu. Damit hatte Wöller nach eigenen Worten noch nicht gerechnet, als sie im Sommer ihre Zusage für den Posten gab. Nach dem Abschied von Pastorin Susanne Paul wollte die Gemeinde das Amt noch vor Weihnachten wiederbesetzt haben. Und so stellt sich nun für Wöller die Aufgabe, die Weihnachtsfeierlichkeiten coronakonform zu gestalten.

Vorerst letzter Gottesdienst am 25. Dezember

Die Pastorin hält an Heiligabend drei Gottesdienste ab – und zwar unter freiem Himmel im Innenhof an der Martin-Luther-Kirche. „Das gehört für viele dazu und ist besonders für diejenigen wichtig, die in diesem Jahr vielleicht keinen Besuch haben“, sagt Wöller. Die Besucher müssen sich vorher bei der Gemeinde anmelden. Am gleichen Ort findet am ersten Weihnachtstag um 10.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst statt, für den keine Anmeldung nötig ist. Dies wird der letzte Gottesdienst sein, den Wöller bis zum Ende des Lockdowns veranstaltet, wie sie ankündigt. Die Pastorin will stattdessen sozusagen Gottesdienste zum Mitnehmen gedruckt auf Papier an der Kirche aufhängen sowie auf die Website der Gemeinde stellen.

Dorothea Wöller ist aus Vöhrum bei Peine nach Ehlershausen gewechselt. Quelle: Elena Everding

„Ich habe Bauschmerzen dabei, zurzeit Gottesdienste in der Kirche zu veranstalten“, erklärt Wöller die Entscheidung. Zwar habe sie an den Adventssonntagen noch Gottesdienste abgehalten, jedoch seien zuletzt nur noch wenige Menschen gekommen. Zu ihrer Amtseinführung am 6. Dezember waren noch einige geladene Gäste aus dem Ort und der Gemeinde dabei. Doch wirklich kennenlernen konnte Wöller die Ehlershausener noch nicht. „Ich würde gern die Leute besuchen, mit ihnen sprechen, doch das geht nicht.“

Einzug in Pfarrwohnung ist gemacht

Kennengelernt hat sie inzwischen aber immerhin den Kirchenvorstand, mit dem Wöller die Planungen für ihre Gottesdienste eng abstimmt und der für die Weihnachtsfeierlichkeiten bereits einige organisatorische Vorarbeit geleistet hatte. Seit Kurzem wohnt die neue Pastorin, die gebürtig aus Hannover kommt, nun auch in der Pfarrwohnung.

Im neuen Jahr will Wöller dann alle Planungen über Weihnachten hinaus angehen. Ihr ist wichtig, nicht gleich alles umzukrempeln in der Gemeinde, sondern sich die verschiedenen Angebote – von denen viele zurzeit ausfallen müssen – zuerst anzuschauen und auch die Menschen vor Ort nach ihren Wünschen für das Gemeindeleben zu fragen.

Die Pastorin ist zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren wird, denn ihr erster Eindruck nach nicht einmal einem Monat im Amt sei durchweg positiv. „Ich wurde hier herzlich und nett aufgenommen.“ Sie lobt die „tolle Atmosphäre“ in der Gemeinde und fühlt sich sehr willkommen. „Das macht Freude auf mehr.“

