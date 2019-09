Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Montagmorgen ein 18 Jahre alter Radfahrer erlitten: Der junge Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers auf der Brahmsstraße in Burgdorf unterwegs. Als er – vorfahrtsberechtigt auf der Fahrradstraße – den Depenauerweg passierte, erfasste ihn eine 39-jährige Autofahrer mit ihrem Opel. Es kam zum Zusammenstoß auf der Kreuzung. Dabei verletzte sich der Radfahrer am rechten Fußgelenk, eine medizinische Behandlung war nach Polizeiangaben nicht notwendig.

Von Antje Bismark