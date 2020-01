Nabu-Experte erklärt, wie Obstbäume richtig gestutzt werden

Burgdorf/Lehrte/Uetze

Herbst und Winter sind die Zeit, in der Bäume in der Regel geschnitten werden. Deshalb bietet der Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze am Donnerstag, 30. Januar, einen kostenlosen Vortrag an. Eckhard Munske aus Immensen wird erklären, warum ein Obstbaum überhaupt geschnitten werden muss, wann dafür der richtige Zeitpunkt und welches Werkzeug am besten geeignet ist. Die Zuhörer erfahren zudem, was ein Pflanz-, ein Erziehungs- und ein Erhaltungsschnitt ist.

Munske legt den Fokus bei seinen Erläuterungen auf die Gesunderhaltung der Bäume und nicht auf die Ertragssteigerung. Deshalb könnten die Bäume in privaten Gärten auch auf dieselbe Weise gepflegt werden wie auf Streuobstwiesen, so Nabu-Pressewartin Margret Schäfer.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Haus der Jugend an der Sorgenser Straße 30 in Burgdorf. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Anette Wulf-Dettmer