Abstand halten – das geht für Pendler in der S-Bahn zwischen Burgdorf und Hannover vor allem morgens nicht: Nach wie vor setzt DB Regio nur Kurzzüge, also einen Wagen pro Bahn, ein und verärgert damit die Fahrgäste. Einmal mehr kündigen das Unternehmen und die Region ab 27. April eine Verbesserung an.