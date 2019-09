Diese Filme zeigen die Kinos in der Woche vom 19. bis 25. September

Burgdorf/Lehrte

Eine prickelnde Lovestory mit Nora Tschirner in der Hauptrolle, ein Ehepaar in der Krise und die kesse Lotta am Weltkindertag – all das erwartet die Cineasten in dieser Woche in den Kinos in Burgdorf und Lehrte.

Gut gegen Nordwind. Liebesfilm(ohne Altersbeschränkung).

Sehnsuchtsvolle Liebesbriefe auf rosa Papier oder auf weißem Bütten? Die Zeiten sind vorbei. Mit E-Mails läuft die Kommunikation schneller und direkter. Dass man sich auch heute noch allein durch Worte verlieben kann, beweist die prickelnde Lovestory von Emma ( Nora Tschirner) und Leo ( Alexander Fehling). Die beiden kommen zufällig durch einen falschen Buchstaben in Kontakt. Sprachwissenschaftler Leo Leike klärt sie über den Irrtum auf, und sie bedankt sich höflich. Ohne Plan beginnt ein nettes Geplänkel mit kleinen Biestigkeiten, das sukzessive persönlicher wird. Die Mails zwischen den Seelenverwandten werden zum Höhepunkt des Tages oder auch der Nacht.

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Fr, So und Di um 20 Uhr, am Sa um 16.30 Uhr, am So um 17.15 Uhr.

Mein Lotta-Leben – alles Bingo mit Flamingo. Kinder- und Jugendfilm (ohne Altersbeschränkung).

Manchmal tut sich die elfjährige Lotta Petermann ( Meggy Hussong) selbst leid. Mama Sabine ( Laura Tonke) kocht am liebsten Ayurdingsbums. Papa Rainer ( Oliver Mommsen) ist meistens grummelig und ihre beiden Blöd-Brüder (Lenny und Marlow Kullmann) ärgern sie den ganzen Tag. Zum Glück hat Lotta ihre beste Freundin Cheyenne ( Yola Streese). Zusammen mit Cheyenne und dem nerdigen Mitschüler Paul (Levi Kazmaier) hat Lotta eine Bande: die wilden Kaninchen. Und die können eins gar nicht ausstehen: ihre eingebildete Mitschülerin Berenike ( Laila Ziegler) und ihre Glamour-Girls. Besonders fies ist, dass Berenike eine große Party feiert und alle eingeladen hat – außer Lotta und Cheyenne. Das wollen die beiden Freundinnen sich nicht gefallen lassen.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 17.30 Uhr und am So um 15 Uhr.

Benjamin Blümchen. Abenteuer (ohne Altersbeschränkung).

Im ersten Realspielfilm von Benjamin Blümchen soll die Heimat des sprechenden Elefanten, der Neustädter Zoo, modernisiert werden, doch nicht alle Beteiligten verfolgen damit das gleiche Ziel.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 15.15 Uhr.

Gloria. Romanze (ohne Altersbeschränkung).

Wer Amerikaner ins Kino locken will, muss einen amerikanischen Film drehen. Anders ist es kaum zu erklären, dass der Chilene Sebastián Lelio (Oscargewinner mit „Eine fantastische Frau“, 2017) nun ein eng am Original orientiertes US-Remake seines eigenen Films „Gloria“ inszeniert hat. Er hat die Geschichte nach Los Angeles verlegt und verfügt nach Pauline García wieder über eine grandiose Darstellerin: Julianne Moore. Die gute Nachricht lautet dennoch: „Gloria“ ist ein gelungenes Remake.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17.15 Uhr.

Und wer nimmt den Hund? Drama/Komödie/Lovestory (ohne Altersbeschränkung).

Georg verpasst seiner Ehe mit Doris den Todesstoß, als er eine Affäre mit seiner Doktorandin Laura beginnt. Bis dahin galten Doris und Georg als Abziehbild eines glücklichen Paars der Hamburger Mittelschicht. Nun stehen sie – nach mehr als einem Vierteljahrhundert Ehe – mit zwei Kindern, Haus und Hund vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung.

Das Andere Kino Lehrte am Do, Fr, Mo und Di um 20 Uhr

