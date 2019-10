Lärm und Staub belasten die Menschen im Osten von Burgdorf: Weil der Düngemittelkonzern K+S den Kaliberg in Wathlingen abdecken will und dafür eine Recylinganlage baut, rollt der Schwerlastverkehr in nie dagewesenem Ausmaß durch die Dörfer Sorgensen und Dachtmissen.