Burgdorf/ Lehrte

Powerfrauen stehen diese Woche im Mittelpunkt: In der Kinowoche vom 15. bis 21. Oktober zeigt die Neue Schauburg Burgdorf unter anderem den Dokumentarfilm „I am Greta“ sowie das Historiendrama „ Marie Curie – Elemente des Lebens“. Im Anderen Kino in Lehrte ist das Drama „Nur ein Augenblick“ der Wochenfilm.

I am Greta . Dokumentarfilm (ohne Altersbeschränkung)

Im August 2018 geht Greta Thunberg, eine 15-jährige Schülerin in Schweden, in Schulstreik für das Klima. Ihre Frage an die Erwachsenen: „Wenn Sie sich nicht um meine Zukunft auf der Erde kümmern, warum sollte ich mich dann in der Schule um meine Zukunft kümmern?“ Innerhalb nur weniger Monate entwickelt sich ihr Streik zu einer globalen Bewegung und Greta wird eine weltberühmte Aktivistin, Vorbild für Millionen von Jugendlichen, und der Ursprung für Fridays for Future. Das Team hinter „I am Greta“ hat die junge Aktivistin von ihrem frühen Schulstreik in Stockholm bis zu massiven internationalen Protesten begleitet und ihre Mission dokumentiert.

Neue Schauburg Burgdorf am Mittwoch um 20 Uhr.

Marie Curie – Elemente des Lebens. Historiendrama (freigegeben ab zwölf Jahren)

Die Entdeckungen und Forschungen der polnischen Chemikerin und Physikerin Marie Curie ( Rosamund Pike) in Frankreich haben bis heute unweigerliche Auswirkungen auf den Alltag der Menschen. Die visionäre Pionierin und zweifache Nobelpreisträgerin hatte aufgrund ihres Geschlechts zeit ihres Lebens mit Widerständen in der männlich dominierten Wissenschaftswelt zu kämpfen. Neben dem Sexismus ihrer Zeit kämpft Curie dabei auch mit dem Wissen darum, was ihre Entdeckung von Polonium und Radium für die Zukunft der Menschheit bedeuten könnte. Denn neben Fortschritt lauert in der von ihr selbst so benannten Radioaktivität auch Gefahr, auch die Gesundheit von Curie ist bereits angeschlagen.

Neue Schauburg Burgdorf am Mittwoch um 17 Uhr.

Fisherman’s Friend. Komödie (ohne Altersbeschränkung)

Der Film basiert auf einer wahren Geschichte: Der zynische Musikmanager Danny ( Daniel Mays) wird widerwillig von einem Kollegen mit zu dessen Junggesellenabschied nach Cornwall geschleppt. Sein Chef spielt ihm dort einen Streich und verlangt von ihm, einer lokalen Männergesangsgruppe zum Spaß einen Plattenvertrag aufzuschwatzen. Für die Fisherman’s Friends, wie die Band sich nennt, sind Erfolg und Geld jedoch zweitrangig, denn bei ihnen zu Hause wird Gemeinschaft, Freundschaft und Loyalität großgeschrieben. Je länger Danny sich in dem kleinen Küstenort aufhält, desto mehr beginnt er, seine eigenen Werte in Frage zu stellen. Doch kann er den singenden Fischern trotz allem zu einem Durchbruch verhelfen, wenn das Ganze eigentlich nur als Scherz angefangen hat?

Neue Schauburg Burgdorf am Dienstag um 16.30 Uhr.

Eine Frau mit berauschenden Talenten. Komödie (freigegeben ab zwölf Jahren)

Patience Portefeux ( Isabelle Huppert) ist eine französisch-arabische Dolmetscherin im Drogendezernat. Sie ist selbstbewusst und schlagfertig – und massiv unterbezahlt. Sie steht vor einem großen Problem, als das Pflegeheim ihrer Mutter aufgrund unbezahlter Rechnungen damit droht, die alte Dame vor die Tür zu setzen. Die Übersetzerin sabotiert die Beschlagnahmung von Drogen und mischt fortan selbst den Pariser Drogenmarkt auf. Mit offensichtlichem Vergnügen an ihrer neuen Rolle als gebieterische Madame Hasch lässt sie ihrer kriminellen Kreativität freien Lauf: Ob marokkanische Koffer, Bauchtaschen oder Keksverpackungen: Patience ist die neue Drogenautorität der Stadt und für die Polizei ein Phantom.

Neue Schauburg Burgdorf am Freitag, Sonnabend und Dienstag um 20 Uhr sowie Sonntag um 19 Uhr.

Ooops! 2 – Land in Sicht. Animation/Abenteuer (ohne Altersbeschränkung)

Das Abenteuer geht weiter: Nach Wochen auf See wird das Essen knapp – und Land ist nicht in Sicht. Die Stimmung auf der Arche war schon mal besser. Als der Nestrier Finny und seine beste Freundin Leah, ein Grymp, auch noch unbemerkt mit den letzten Vorräten aufs Meer hinaus gefegt werden, scheint das Chaos perfekt. Doch die beiden Freunde und ein angeschwemmter Passagier – das geschwätzige Quallenmädchen Jelly – retten sich auf ein provisorisches Floß. Ein heftiger Sturm trennt das Trio. Während Finny unter Wasser eine ganze Nestrier-Kolonie entdeckt, werden Leah und Jelly auf eine abgelegene Insel gespült. Im Wettlauf mit der Zeit, den Gezeiten und einem rülpsenden Vulkan müssen die Freunde wieder zueinanderfinden.

Neue Schauburg Burgdorf am Sonnabend und Sonntag um 16 Uhr.

Nur ein Augenblick. Drama (freigegeben ab 16 Jahren)

Der junge Syrer Karim und seine schwangere Freundin Lilly leben in Hamburg ein sorgenfreies Studentenleben. Als Karims geliebter Bruder Yassir in Syrien in ein Foltergefängnis verschleppt wird und Karim beschließt, Yassir aus dem Kriegsgebiet zu retten, bleibt Lilly besorgt und zunehmend verzweifelt zurück. Ein Teufelskreis der Gewalt beginnt. In dem Film liefert die preisgekrönte Regisseurin und Drehbuchautorin Randa Chahoud einen sehr persönlichen Blick auf einen der größten Konflikte unserer Zeit. Als Tochter eines Syrers und einer deutschen Politikwissenschaftlerin beschäftigt sie sich seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien immer wieder mit dem Thema Gewalt, das für viele Menschen den Alltag dort bestimmt.

Das Andere Kino Lehrte am Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag und Montag um 20 Uhr.

Von Elena Everding