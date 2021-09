Burgdorf

Die Entscheidung fällt den Verantwortlichen schwer, gleichwohl lässt sie sich weder aufschieben noch verhindern: Ab sofort schließt die Lebenshilfe Burgdorf ihr Therapiebecken, in dem nicht nur die Jungen und Mädchen des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) seit mehr als 40 Jahren die Wassergewöhnung genießen konnten. Auch externe Gruppen nutzten das kleine Bad, in dem die Wassertemperatur immer 32 Grad betrug.

„Für unsere Kinder war der Badetag immer das Highlight“, sagt Geschäftsführerin Barbara Moschüring. Weil immer mehr Kinder eine Betreuung im HPZ finden und immer mehr Externe ins Bad kamen, reduzierte die Lebenshilfe die einstmals wöchentliche Badestunde schon vor einiger Zeit auf einen 14-tägigen Rhythmus. „Am Ende standen uns zehn Stunden zur Verfügung“, sagt Moschüring. Fast doppelt so viel Zeit verbrachten die Mitglieder der Rheumaliga Burgdorf für ihre Kurse im Wasser. Auch die Schule am Wasserwerk profitierte mit bis zu zehn Stunden in der Woche von dem nahegelegenen Bad. Hinzu kamen Babykurse von der Volkshochschule – gefragt war das Angebot von vielen. „Doch die Kosten laufen uns davon“, sagt Erhard Popp, Vorsitzender der Lebenshilfe Peine.

Aus des Therapiebades trifft die Rheumaliga hart

Mit dem Vorstand traf er letztlich den Beschluss, das Bad zu schließen. „Wir sehen keine Alternative“, sagt Popp mit Blick auf die steigenden Stromkosten oder Gebühren für die monatliche Wasseruntersuchung. Zwar hätten die externen Gruppen auch einen Obolus gezahlt, doch das habe bei weitem nicht ausgereicht, um die Verluste auszugleichen. Nun müsste die Lebenshilfe in das Becken investieren, um es zu sanieren. „Die Technik“, sagt Popp, „ist nicht unser großes Problem, die funktioniert. Doch die gesamte Anlage ist eben alt.“ Auf mindestens eine halbe Million Euro schätzt der Vereinsvorsitzende die Sanierungskosten – zu viel Geld für die Lebenshilfe.

Für die Rheumaliga bedauert Marlis Viedt die Entscheidung: „Wir hatten dort an vier Tagen unsere Gruppen im Wasser“, sagt sie – allerdings nur bis März 2020. Mit Beginn der Pandemie hatte die Lebenshilfe das Therapiebad geschlossen, nun fließt auch kein Wasser mehr in das Becken. Wie Moschüring und Popp sieht auch Viedt derzeit keine Möglichkeit, mit den Mitgliedern in ein anderes Schwimmbad auszuweichen. „Wir brauchen mindestens 30 Grad warmes Wasser“, sagt sie. Dieses biete das Burgdorfer Hallenbad nicht, auch in Lehrte sei es zu kalt. Zwar gebe es in Celle wärmeres Wasser, aber die dortigen Zeiten nutze die Rheumaliga Celle. „Uns bricht jetzt alles weg“, sagt Viedt auch mit Blick darauf, dass eine in Burgdorf ansässige Krankenkasse gerade die Räume für das Funktionstraining gekündigt habe.

Lebenshilfe kann nur bedingt in öffentliche Bäder ausweichen

Auch die Kinder im HPZ oder der Schule am Wasserwerk, die im warmen Wasser baden konnten, werden nicht komplett in ein öffentliches Bad ausweichen können: „Sie brauchen die Wärme“, sagt Moschüring. Gleichwohl könne sie sich vorstellen, dass vereinzelt Nutzer des ambulanten oder des familienbegleitenden Dienstes ab und an ein öffentliches Bad in Burgdorf oder das Bio-Waldbad Ramlingen aufsuchen. „In großen Gruppen wird das aber nicht möglich sein“, sagt Popp und verweist auf die besondere Aufsicht, die die Jungen und Mädchen, aber auch Erwachsene mit einer Behinderung benötigen.

Unklar ist, ob die Stadt mit dem Neubau der Gudrun-Pausewang-Grundschule und der Sporthalle eine Lösung schafft: Die SPD hatte sich im Juli dafür ausgesprochen, das Lehrschwimmbecken in der Südstadt – seit zehn Jahren nicht mehr in Betrieb – wieder zu reaktivieren.

Von Antje Bismark