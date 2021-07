Burgdorf

Welche Rechte habe ich? Welche Leistungen stehen mir zu? Und wo kann ich sie beantragen? Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige finden zu diesen und weiteren Fragen Ansprechpartner in den Beratungsstellen der Lebenshilfe Peine-Burgdorf. Ab sofort bieten diese wieder Beratungsgespräche in Präsenz an, nachdem in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie vor allem auf eine telefonische Beratung gesetzt werden musste.

So werden Termine vereinbart

„Ich bin sehr froh, dass die Inzidenzwerte nun so weit zurückgegangen sind und wir die Menschen wieder im direkten Kontakt beraten können“, sagt Andrea Widmer, Leiterin der Beratungsstelle an der Mittelstraße 13 in Burgdorf. Persönliche Termine können entweder vorab telefonisch vereinbart werden unter (0 51 36) 9 71 19 11 oder per E-Mail an beratungsstelle.burgdorf@lhpb.de. Außerdem sind Ratsuchende auch ohne Termin mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 14 Uhr willkommen. Die selben Zeiten gelten auch für die Peiner Beratungsstelle am Wallplatz 1, die unter Telefon (0 51 71) 2 97 91 66 oder via E-Mail unter beratungsstelle.peine@lhpb.de erreichbar ist.

Von Martin Lauber