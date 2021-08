Burgdorf/Isernhagen/Langenhagen/Lehrte/Sehnde/Uetze

Hochkarätige Referentinnen und Referenten gewinnen, Kräfte bündeln, den Interessierten spannende Veranstaltungen bieten – mit diesem Ziel setzen die Volkshochschulen Ostkreis Hannover, Langenhagen und Hannover im neuen Semester ihre Kooperation unter der Überschrift „Denkraum Volkshochschule“ fort. Drei Veranstaltungen stehen dazu in den nächsten Monaten im Programm der Bildungsstätten.

Interessierte aus anderen Bundesländern

Bereits im Juni hatten die drei VHS gemeinsam eine Lesung und einen Workshop zum Thema Alltagsrassismus organisiert. Die Bilanz fällt bei Elke Vaihinger, Leiterin der VHS Ostkreis, und Langenhagens VHS-Chefin Annette von Stieglitz rundum positiv aus: „Die Teilnehmer kamen aus unseren Kommunen und aus Hannover, aber auch aus Leipzig und Gütersloh haben sich Interessierte dazugeschaltet“, sagt Vaihinger.

Aus ihrer Sicht lohne sich die Zusammenarbeit vor allem bei politischen Themen mit gesellschaftlicher Relevanz, weil auf diese Weise immer ausreichend Anmeldungen vorlägen. „Wenn aus Langenhagen acht Teilnehmer kommen und aus den Ostkreis-Kommunen auch, dann reicht das, damit wir die Veranstaltung anbieten können“, ergänzt von Stieglitz.

Sie nennt noch einen anderen Aspekt der Kooperation: „Wir haben damit in Niedersachsen bereits für Aufsehen gesorgt, so hat sich die VHS Lüneburg bereits über die Veranstaltungsreihe informiert.“ Der Bekanntheitsgrad der Bildungsstätten, davon sei sie überzeugt, wachse mit diesem Angebot. Dabei helfe sicherlich, dass etliche dieser Veranstaltungen als Hybrid-Format laufen werden: „Damit können sich auch Menschen zuschalten, die nicht in der Region wohnen.“

Lesen Sie auch: Wo beginnt Rassismus im Alltag?

Diese Veranstaltungen bieten die VHS gemeinsam an

„Die gespaltene Gesellschaft und das Superwahljahr – ein Rück- und ein Ausblick“: Vor der Kommunal- und Bundestagswahl spricht Michael Gehler, Professor für Neuere Deutsche und Europäische Geschichte sowie Leiter des Instituts für Geschichte an der Stiftung Universität Hildesheim, über die Ära Konrad Adenauer über den Reformstau unter Helmut Kohl bis zu Angela Merkel mit ihrer Kanzlerschaft im Krisenmodus. Daraus leitet er Thesen für die Bundestagswahl ab, die der Ausgangspunkt für eine Diskussion sein sollen.

Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 7. September, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, in Langenhagen. Die Teilnahme kostet 8 Euro.

„Schokofahrt für die Region Hannover – emissionsfreier Transport“: Die Schokofahrt ist eine selbst organisierte Radtour, die Schokolade aus Amsterdam in deutsche Läden bringt. Das Besondere daran ist, dass die Schokolade durch diese Fahrt emissionsfrei transportiert wird. Denn auch der Kakao für die Schokolade wurde bereits emissionsfrei transportiert – mit einem Segelschiff aus der Karibik.

An diesem Abend erklären die Organisatoren mit einem persönlichen Erfahrungsbericht und praktischen Tipps, wie sie die erste Fahrt für die Region geplant haben. Die Veranstaltung findet am Montag, 29. November, ab 19 Uhr online statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die VHS per E-Mail an eskera@vhs-langenhagen.de oder unter Telefon (0511) 73079705 entgegen.

„Koloniale Strukturen und Denkmuster überwinden“: Unter der Moderation von Marita Wagner geht es am Dienstag, 7. Dezember um eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe. Auf dem Podium diskutieren Tina Adomako, freiberufliche Journalistin und Fachpromotorin im Eine Welt Netz NRW, Franz Gmainer-Pranzl, Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg und Leiter des Zentrums „Theologie Interkulturell und Studium der Religionen“, sowie Boniface Mabanza, Literaturwissenschaftler, Philosoph und Theologe. 

Weshalb dürfen Afrika-Waffeln nicht mehr so heißen? Welche Exponate aus Völkerkundemuseen gehören nicht in hiesige Ausstellungen? Sollten Straße umbenannt werden, die an Generale der Kolonialzeit erinnern? Auch Zuschauer – in Präsenz und digital – können sich in die Diskussion einbringen. Das Forum beginnt um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, in Langenhagen. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Online-Teilnehmer erhalten einen Zugangslink.

Von Antje Bismark