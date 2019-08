Burgdorf

„Wir präsentieren uns nicht laut genug!“ Margrit Tubbe-Steuerwald, Vorsitzende des Kreisverbandes Burgdorf der Landfrauen, sieht in einer nicht ausreichend wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit eine wesentliche Ursache für den Rückgang der Mitgliederzahlen. „Dabei sind wir gut – wir machen tolle Sachen!“ Dazu zählt sie das in Zusammenarbeit mit dem Landvolk und der Region Hannover organisierte Projekt „Lernort Bauernhof“ ebenso wie eine Reise nach Amsterdam.

Das Programm der Landfrauen sei mit Themen aus den Bereichen Gesundheit, Politik und Kultur breit gefächert, sagt auch Uta Buchholz, Vorsitzende des Burgdorfer Ortsvereins, zu dem auch mehrere Ortsteile von Lehrte und Uetze gehören. Man versuche gezielt, auch jüngere Frauen anzusprechen, sagt Buchholz – wobei als jung gilt, wer unter 55 ist. Geplant seien unter anderem Besuche im Burgdorfer Unverpackt-Laden ebenso wie im Hauptbahnhof von Hannover, dessen Technik sich die Frauen erklären lassen wollen.

Landfrauen konkurrieren mit vielen anderen Angeboten

Doch bisher haben die Werbeaktionen noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht: Gegen den Landestrend werden die Landfrauen im Altkreis Burgdorf immer weniger. Früher sei es mehr oder weniger selbstverständlich gewesen, im Verein zu bleiben, auch wenn man dessen Veranstaltungen altersbedingt nicht mehr besuchen konnte, berichtet Tubbe-Steuerwald. Heute träten ältere Frauen oft aus. Bei vielen zähle eben jeder Euro, zeigt sie Verständnis für sich verändernde Verhaltensweisen.

Beide Vorsitzenden sehen aber auch in der Lage von Burgdorf und den Nachbarorten eine Ursache für den Rückgang: „Im Speckgürtel von Hannover ist das Angebot sehr groß“, sagt Buchholz und macht damit deutlich, dass die Konkurrenz in der Region stärker ist als vielleicht im Wendland oder an der ostfriesischen Küste. Die Frauen wollen aber nicht resignieren und mit neuen Werbekampagnen zusätzliche Mitstreiterinnen suchen.

Von Thomas Böger