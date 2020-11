Burgdorf

Drei Gemeinden im Kirchenkreis Burgdorf hat die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover für deren hervorragend gemachte Gemeindebriefe ausgezeichnet. Beim Gemeindebriefpreis 2020 erhielt die Paulus-Gemeinde in der Südstadt am Freitag beim Medientag der Landeskirche für ihren Südstadtbrief den zweiten Preis. Sonderpreise gingen an die Martin-Luther-Gemeinde für Ehlershausen, Ramlingen und Otze sowie die Gemeinde Hänigsen-Obershagen

„Tolles Team, tolle Redaktion!", lobte die Regionalbischöfin Petra Bahr in einem Videostatement den Südstadtbrief der Paulus-Gemeinde. Wegen des Corona-Infektionsschutzes fand die Preisverleihung online statt. Besonders gefiel ihr, dass er sich nicht nur an die Gläubigen richtet, sondern vielmehr eine Art Stadtteilzeitung sei. „Eine Stadtteilzeitung, in der viele Akteure zu Wort kommen und das vielfältige Leben bei uns darstellen“ soll der seit fast 20 Jahren erscheinende Brief laut Redaktionsleiter Pastor Matthias Paul sein. Die siebenköpfige Redaktion erhält ein Preisgeld von 1000 Euro.

Gemeinde versteht Preis als Ansporn

Ein Sonderpreis „Geistliches Wort oder Andacht“ ging an die Martin-Luther-Kirchengemeinde für einen Gemeindebriefbeitrag ihrer ehemaligen Pastorin Susanne Paul. Der so ausgezeichnete Text sei eine kurze und prägnante Andacht zum Thema „Aufbruch“. Sie mache Mut, „mit den Brüchen im Leben zu leben und Neues anzufangen", sagte Laudator Marcus Buchholz. Bei der Redaktion war die Freude über diese Wertschätzung groß. Auch Superintendentin Sabine Preuschoff stimmte in das Loblied ein.

Die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen erhielt einen der beiden Sonderpreise für die besten Gemeindebriefe in der Corona-Pandemie. Buchholz würdigte die unterschiedlichen Genres der Texte, den aussagekräftigen Inhalt und die Titelgestaltung. „Wir verstehen den Preis als Ansporn, unseren Gemeindebrief weiter zu entwickeln“, gelobte Gemeindepastor Steffen Lahmann.

Jeweils 500 Euro Preisgeld gehen nach Ehlershausen und nach Hänigsen. Von rund 130 Einsendungen zeichnete die Landeskirche insgesamt zehn Gemeindebriefe aus. Der beste Gemeindebrief kam aus Nienhagen. Grafische Gestaltung, redaktionelle Qualität, inhaltliches Profil, Aufmerksamkeitswert und die Einbettung im Öffentlichkeitskonzept der Gemeinde waren die Kriterien, die die Jury zur Bewertung heranzog.

Von Elena Everding