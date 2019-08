Burgdorf

Wie gestalten Menschen ihre Zeit? Wie gewinnen sie in der schnelllebigen Zeit einen Freiraum für sich selbst? Und welche Träume warten darauf, dass Menschen die notwendige Zeit finden, um sie sich zu erfüllen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich am Mittwoch, 14. August, ein Vortrag von Landesbischof Ralf Meister, der sich selbst bei einer Pilgertour eine Auszeit genommen hatte. Er setzt in seinem Vortrag Kunst, Musik und die Idee der Freiräume in Beziehung – als ein Programmpunkt der Ausstellung „ZeiTräume“, die die Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen-Ramlingen-Otze, der Kulturverein Scena und der Kirchenkreis Burgdorf vom 20. Juli bis zum 24. August organisieren.

An 13 Orten im Stadtgebiet zeigen 25 Künstler mehr als 50 Werke, wobei sich das Thema der Ausstellung am Jahresmotto „ZeiTräume“ des Kirchenkreises Burgdorf orientiert. Die Landeskirche hat in diesem Jahr zu einer Zeit der Freiräume eingeladen für Aufbrüche und Fragen, für Unterbrechungen, Besinnung und Neubeginn. „Glaube und Kunst sind wichtige Begleiterinnen, um sich im Alltag diese freien Räume zu schaffen“, sagt Pastorin Susanne Paul. Ihren Angaben zufolge wird Meister zunächst Impulse für diesen Weg geben – unter anderem mit Musikstücken wie „Time“ von Pink Floyd oder „Summertime“ von Ella Fitzgerald – und anschließend mit den Zuhörern ins Gespräch kommen. Zudem geht er auf die Kunstwerke ein, die in der Stadtsparkasse zu sehen sind.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in der Stadtsparkasse. Der Eintritt ist frei.

Von Antje Bismark