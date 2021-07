Die Lager für Hilfsgüter in den Flutkatastrophengebieten sind randvoll, deshalb bitten DRK und katholische Kirche in Burgdorf nur noch um Geldspenden. Derweil lagert die Feuerwehr palettenweise Sachspenden in einer Logistikhalle. 160 Paletten mit Hilfsgütern aus Burgdorf sind inzwischen im Krisengebiet angekommen.