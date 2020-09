Burgdorf

Auf frischer Tat hat ein Ladendetektiv am Sonnabend gegen 14 Uhr zwei Ladendiebe erwischt: Der Mann beobachtete nach Aussage einer Polizeisprecherin in einem Einkaufszentrum an der Weserstraße, wie einer der beiden Täter sechs Flaschen Whiskey in seinem Rucksack verstaute. Anschließend ging das Duo durch den Kassenbereich, ohne die Ware bezahlen zu wollen.

Der Ladendetektiv alarmierte Polizeibeamten, die die 23-Jährigen aus Georgien vernahmen. Bei der Kontrolle fanden sie zudem ein Multitool mit Taschenmesserfunktion, sodass sich die Männern nun wegen Diebstahl unter Mitführen eines gefährlichen Werkzeuges verantworten müssen.

Von Antje Bismark