Das Sturmtief Kirsten hat Burgdorfs Ortsfeuerwehren am Mittwochnachmittag und -abend in Atem gehalten. Alle Ortsfeuerwehren – außer Weferlingsen – mussten zu vielen kleineren Einsätzen ausrücken. Menschen wurden in der Stadt und in ihren Ortsteilen nicht verletzt, zog Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer Bilanz.

Den größten Einsatz zu bewältigen hatten Dachtmisser Feuerwehrleute unter Leitung ihres Ortsbrandmeisters Jörg Neitzel. Auf der Landstraße 311 zwischen Dachtmissen und Hänigsen drohte im Bereich einer in einem Waldstück gelegenen S-Kurve eine circa fünf Tonnen schwere Eiche auf die Straße zu kippen. Die Krone neigte sich bereits gefährlich über die Straße, nachdem der Sturm den Wurzelteller aus dem Boden gehoben hatte. Autofahrer schlugen gegen 18 Uhr Alarm und lösten so den Einsatz aus. Feuerwehrleute mussten den Baum zersägen. Die Polizei sperrte derweil die L311 für den Verkehr.

Feuerwehrleute beseitigen mit Motorsäge die Gefahr

Die Ortsfeuerwehr Ramlingen-Ehlershausen musste zwischen Otze und Ramlingen nahe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 3 einen Telefonmasten sichern, der bereits am Vormittag auf den Radweg gekippt war. Außerdem drohte eine alte Eiche auf die Alte Heerstraße zu kippen: Der Baum war in zehn Metern Höhe gespalten. Die Feuerwehr beseitigte mit Sägen die Gefahr.

Auf der Blücherstraße in der Kernstadt mussten Feuerwehrleute einen vier Meter langen Ast von der Fahrbahn räumen. Am Depenauer Weg brach ein drei Meter hoher Baum auf halber Höhe ab. Auch den entfernte die Feuerwehr von der Straße. An der Trappenstraße kippte schließlich ein junger Baum auf zwei Fahrzeuge und richtete Schaden an. Dort war die Feuerwehr mit Kettensägen gefragt.

