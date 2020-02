Kurt Fuchs hat 75 Jahre seines Lebens der Feuerwehr gewidmet

Burgdorf

Es kommt nicht oft vor, dass Regionsabschnittsbrandmeister Detlef Hilgert ein Mitglied der Feuerwehr für 75 Jahre Treue auszeichnet. In der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Burgdorf am Sonnabend hatte er dazu Gelegenheit: Hilgert überreichte dem 89 Jahre alten früheren Stadtbrandmeister Kurt Fuchs das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes.

Fuchs ’ Urgroßvater gründet Ortsfeuerwehr

Gerührt nahm Fuchs die Auszeichnung entgegen, während sich seine Kameraden von ihren Plätzen erhoben und den Burgdorfer mit tosendem Applaus feierten. „Da bekommt man Gänsehaut“, entfuhr es dem amtierenden Ortsbrandmeister Florian Bethmann. Bürgermeister Armin Pollehn, Erster Stadtrat Michael Kugel und Ratsfrau Beate Neitzel als Vorsitzende des Feuerwehrausschusses fanden anerkennende Worte für das ehrenamtliche Wirken von Fuchs, der heute in einem Pflegeheim lebt.

In seinem Grußwort lobt Bürgermeister Armin Pollehn das Engagement von Kurt Fuchs. Quelle: Laura Beigel

Der 89-Jährige war im Dezember 1944, kurz vor Weihnachten, in die Feuerwehr eingetreten. Brandbekämpfer zu sein lag ihm im Blut: Sein Urgroßvater war 1871 einer der Gründer der Ortsfeuerwehr Burgdorf gewesen. Eine Mitgliedschaft war für Fuchs somit in die Wiege gelegt.

Brand des Läufer-Werks bleibt Fuchs in Erinnerung

„Die Feuerwehr war für mich wie eine Familie“, sagte das Ehrenmitglied. Erste Einsätze fuhr Fuchs im Zweiten Weltkrieg, als Hannover und Burgdorf mit den Folgen der Bombenangriffe zu kämpfen hatten. Besondere Einsätze, an die er sich noch heute erinnert, sind der Brand des Läufer-Werks im Jahr 1973 und die Waldbrandkatastrophe von 1975.

„Egal, was kam, ich war dabei“, sagte Fuchs. Ob es Einsätze am Tag oder in der Nacht waren – seine Kameraden konnten auf ihn zählen. Er selbst schätzte die Kameradschaft sehr. Engagiert hat sich Fuchs auch beim Aufbau des historischen Löschzugs, dem Bau des Feuerwehrhauses und bei der Gründung einer Tauchergruppe.

Ortsfeuerwehr leistet mehr als 4600 Dienststunden

„Das muss man sich mal vorstellen“, sagte Bethmann. „Mehr als die Hälfte der insgesamt 150 Jahre hat Kurt die Feuerwehr Burgdorf begleitet.“ Der Ortsbrandmeister ließ in der Versammlung zudem das vergangene Jahr Revue noch einmal passieren. Da habe die Ortsfeuerwehr insgesamt 265 Einsätzen gefahren, zählte Bethmann auf, und 4622 Einsatzstunden geleistet.

Lesen Sie auch:

Feuerwehr ehrt neun Mitglieder für ihr Engagement Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer hat in der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Burgdorf 14 Feuerwehrleuten neue Dienstgrade verliehen, darunter auch zwei Anfängern, die jetzt ihren aktiven Dienst bei der Feuerwehr versehen: Norman Puffay, ein Quereinsteiger, und Florian Zeumer, der aus der Jugendfeuerwehr kommt, dürfen sich nach bestandener Truppmann-Probezeit fortan Feuerwehrmänner nennen. Bürgermeister Armin Pollehn zeichnete vier Feuerwehrmitglieder mit der silbernen Ehrennadel der Stadt Burgdorf aus. Anwesend war allerdings mit Marcel Drietchen nur einer die vier Geehrten. Regionsabschnittsbrandmeister Detlef Hilgert zeichnete nicht nur den 89-jährigen Kurt Fuchs für 75 Jahre Mitgliedschaft aus, sondern auch die Feuerwehrmänner Jörg Ehrhardt, Ernst-August Beneke und Manfred Wiese. Letztere drei gehören der Feuerwehr mittlerweile 25, 50 und 60 Jahre an.

Von Laura Beigel