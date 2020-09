Burgdorf

Mitorganisatorin des verkaufsoffenen Sonntags und des Kunsthandwerkermarkts, Katja Weberling vom Stadtmarketingverein Burgdorf ( SMB), äußerte sich begeistert. „Ich bin erstaunt, wie viele Menschen es sind.“ Die beiden Veranstaltungen lockten viele Besucher in die Innenstadt. Doch trotz allen Trubels: „Die Leute halten sich an die Hygieneregeln und achten auf den Abstand“, sagte Weberling.

Besucher: „Es ist voll, aber nicht überfüllt“

„Ein bisschen komisch“ habe er sich beim Bummeln schon gefühlt, meinte Daniel Araca. Der Burgdorfer war mit seiner Familie unterwegs und wollte sich bei dem schönem Wetter den Nachmittag angenehm gestalten. „Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn einem ein anderer Mensch kurzzeitig mal etwas zu nah kommt“, sagte er. Sie hätten deshalb bewusst darauf verzichtet, den verkaufsoffenen Sonntag zum Einkaufen zu nutzen. „Das erledigen wir lieber an einem gewöhnlichen Tag, wenn es in den Geschäften nicht so voll ist.“ Rüdiger Pfeil ist aus Isernhagen gekommen. „Die Sonne scheint, da geht man raus“, sagte er. Ihn habe der große Besucherstrom nicht überrascht. „Es ist voll, aber nicht überfüllt. Man fühlt sich beim Spazierengehen immer noch wohl“, erklärte er.

Damit sich in den Geschäften nicht mehr Kunden gleichzeitig aufhalten als laut Corona-Verordnung zulässig, haben zur Kontrolle viele Läden Mitarbeiter am Eingang positioniert. Besonders pfiffig: Vor dem Bekleidungsgeschäft Obermeyer beobachtete Andreas Bade, Hygienebeauftragter und Ehemann von Inhaberin Julia Obermeyer, wie viele Menschen in das Geschäft gingen und es wieder verließen. Bei jedem neuen Besucher legte er einen winzigen Pullover von einer Glasschale in einen Pappkarton. „Wenn keine Pullover mehr in der Schale sind, darf vorerst keiner mehr rein“, erläuterte er.

Vor dem Bekleidungsgeschäft Obermeyer zählt der Hygienebeauftragte Andreas Bade die Kundenzahl im Laden mithilfe von Mini-Kaschmir-Pullovern. Quelle: Mark Bode

Ladeninhaberin: „Leute nehmen Rücksicht aufeinander“

Julia Obermeyer zeigte sich ebenfalls vom Besucherandrang positiv überrascht – und vom Verhalten der Menschen. „Es herrscht eine tolle Atmosphäre, die Leute nehmen Rücksicht aufeinander. Sie sind vorbildlich.“ Grundsätzlich ist die Geschäftsinhaberin mit dem Absatz in der Corona-Zeit „sehr zufrieden. Ich bin unheimlich dankbar für das Vertrauen der Menschen, die uns besucht haben.“

Sehr schwierig ist die Situation allerdings für viele freischaffende Kunsthandwerker. „Wenn ich nicht rauskann, kann ich auch nichts verkaufen“, sagte Jürgen Kayser aus Freyersen bei Zeven, der auf dem Kunsthandwerkermarkt Glasbilder präsentierte. Entsprechend froh war er, dass er mal wieder zu einer Ausstellung fahren konnte. „Es ist erfrischend, dafür setze ich auch gern eine Maske auf“, sagte Kayser.

Beim Einlass zum Kunsthandwerkermarkt müssen sich die Besucher vorab registrieren. Laut Organisatoren läuft alles reibungslos ab. Quelle: Mark Bode

Die Besucher mussten beim Schlendern entlang der Stände auf dem Spittaplatz, auf dem das Areal des Kunsthandwerkermarkts mit Flatterband markiert war, ebenfalls Masken tragen und sich vorab mit ihren persönlichen Daten registrieren. „Das Hygienekonzept klappt gut“, sagte Weberling. Auf dem weitläufigen Spittaplatz hatten alle Gäste genügend Raum für sich. „Wenn alle ein wenig Rücksicht nehmen, ist alles okay. Wer sich nicht daran halten möchte, der muss nicht zu uns kommen“, sagte Hobbykünstlerin Monika Reinke aus Hambühren.

Von Mark Bode