Ehlershausen

Ein Kind, das die städtische Kindertagesstätte an der Waldstraße in Ehlershausen besucht, ist positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Die Stadtverwaltung hat deshalb die Krippengruppe der Einrichtung am Freitag geschlossen. Eltern und Mitarbeiter seien bereits am Vorabend informiert worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nach Darstellung der Region Hannover, die für Burgdorf am Freitag 55 akut Infizierte meldet, sei dies zurzeit der einzige Fall in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Auch in Pflegeeinrichtungen gebe es gegenwärtig kein auffälliges Infektionsgeschehen mehr. Das beschränke sich inzwischen fast ausschließlich auf das private Familienumfeld, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Dabei handele es sich um einen regionsweiten Trend. Lediglich in drei Schulen in Burgdorf seien aktuell fünf Corona-Fälle bekannt.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Burgdorf 647 Menschen mit Corona infiziert. 14 Burgdorfer verstarben daran. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zurzeit bei 92,0.

Von Joachim Dege