Burgdorf

In der Kita Weststadt, in der Eltern seit Wochen schon den Einsatz von Raumluftfiltern zum Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19 fordern, ist die Betreuung ein- bis dreijähriger Kinder nach wie vor unmöglich. Kita-Leiter Benjamin Vasterling hat die Elternschaft am Freitag schriftlich darüber informiert, dass das Betreuerteam einer Krippengruppe positiv getestet worden sei. Der von der Stadt Burgdorf eingerichtete Corona-Krisenstab habe daher entschieden, dass die beiden Krippengruppen der Einrichtung auch nächste Woche geschlossen bleiben sollen.

Während sich die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt am Freitag zur aktuellen Corona-Situation bedeckt hielt, schrieb die Kita-Leitung die Eltern direkt an, um zu informieren. Inzwischen lägen die Testergebnisse der Mitarbeiterinnen der Krippe vor, heißt es in dem Schreiben: „Ich muss Ihnen mitteilen, dass das Stammteam der Pinguingruppe positiv getestet wurde, die Stammgruppe der Elefantengruppe sowie unserer Springerkräfte sind negativ getestet worden.“

Anzeige

Gymnasium wechselt ins Szenario B Auch am allgemeinbildenden Gymnasium Burgdorf am Berliner Ring gibt es laut Schulleiter Malte Holthusen seit Freitag neue Corona-Fälle. Zwei Schüler aus den Jahrgängen acht und zehn seien positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Das habe er am Freitag den Eltern und der Stadt als Schulträger mitgeteilt. Betroffen seien insgesamt 16 Schüler, die aufgrund der geltenden Hygieneverordnung vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden seien. Lehrer befänden sich zurzeit nicht in Quarantäne. Die Schule wechselt infolge der aktuellen Corona-Situation am Montag ins Szenario B, in dem die eine Hälfte der Schülerschaft im Präsenzunterricht in der Schule und die andere Hälfte über Distanzunterricht zu Hause beschult wird. Das soll nun bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 19. Dezember gelten.

Die in solchen Fällen gebotene Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover scheiterte trotz intensiver Bemühungen, lässt die Kita-Leitung wissen. Deshalb habe sich der Krisenstab der Stadt entschieden, dass die Krippengruppen geschlossen bleiben müssen. Eine Öffnung sei vorbehaltlich der Rückmeldung des Gesundheitsamts erst zum Montag, 7. Dezember, möglich.

Der Krisenstab veranlasste zudem, dass der Betriebsarzt das gesamte Betreuungsteam der Einrichtung auf das Covid-19-Virus testen soll – so schnell wie möglich. Im Kindergartenbereich könne derweil die Betreuung der Bärengruppe am Montag ebenso wieder anlaufen wie der Spätdienst, teilt Vasterling mit.

Stadtverwaltung prüft Einsatz von Raumluftfiltern

Die Kita an der Lippoldstraße direkt neben der Astrid-Lindgren-Schule ist eine Einrichtung der Stadt Burgdorf. 155 Kinder kann die Einrichtung betreuen: 30 Krippenkinder, 75 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sowie 50 Hortkinder in zwei Räumen der benachbarten Schule. Bereits am 19. November teilte die Stadt mit, dass das Gesundheitsamt die beiden Krippengruppen in der Kita mit sofortiger Wirkung geschlossen habe, nachdem eine pädagogische Fachkraft positiv getestet worden war.

Die Stadtverwaltung hat auf Antrag der Fraktion der Freien Burgdorfer inzwischen den Auftrag erhalten, den Einsatz von Raumluftfiltern in Kitas und Schulen zu prüfen. Eine Mehrheit im Rat und der Bürgermeister zeigen sich aber skeptisch. Der Antrag geht zurück auf eine Initiative von Elternvertretern der Kita Weststadt. „Es ist deprimierend, dass nichts Ausreichendes für die Prävention getan wird“, sagt Michal Honnens, Elternvertreter der Kita Weststadt, zur jüngsten Entwicklung.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege