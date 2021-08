Ehlershausen

Seit acht Jahren gibt es die „Konzerte für Nichtverreiste“ mit Liedern, Musikstücken und Texten. Am Sonntag war es wieder soweit. Roland Baumgarte (Cello und Gesang), seine Ehefrau Rika Uhle (Gesang) und Janne Klein (Klavier) gastierten mit ihrem Programm „Notturno“ in der Martin-Luther-Kirche.

„Es ist ein Privileg, singen zu dürfen“

Für die drei Musiker hatte der Auftritt eine besondere Bedeutung. Nach einjähriger Corona-Pause konnten sie wieder gemeinsam als Ensemble auf einer Bühne stehen. „Ich empfinde eine große Freude, dass es wieder losgeht. Es ist ein Privileg, singen zu dürfen und miteinander zu musizieren“, sagte Rika Uhle. „Wir machen etwas gemeinsam mit dem Publikum. In die Gesichter ein Lächeln zu zaubern und die Reaktionen zu sehen, ist etwas ganz Besonderes.“

Janne Klein (von links), Rika Uhle und Roland Baumgarte konnten ein Jahr lang nicht zusammen Konzerte geben. Quelle: Sybille Heine

Von Existenzsorgen wegen fehlender Auftrittsmöglichkeiten ist das Trio nach eigenen Angaben verschont geblieben. Baumgarte unterrichtet an der Musikschule Isernhagen & Burgwedel. Rika Uhle ist Krankenschwester und Janne Klein hat Privatschüler. „Ich habe in der Corona-Zeit vor allem solistisch gespielt, in Gottesdiensten, bei Trauerfeiern und kleine Hinterhofkonzerte gegeben. Es gab weniger Proben, weil ich nicht mit meinen Ensembles spielen durfte und damit auch weniger Aufwand“, berichtete Baumgarte.

Corona-Zeit zum Aufräumen genutzt

Während er die Corona-Zeit ohne Konzerte nutzte, um Noten zu sortieren, zu komponieren und aufzuräumen, was liegen geblieben war, fühlte sich Janne Klein wie in einem luftleeren Raum. „Meine Schüler haben mir Halt gegeben. Ich hatte Angst vor der Krankheit“, gestand sie. Inzwischen begegne sie der Situation mit einer neuen Leichtigkeit. „Wieder auftreten zu können ist wie ein Befreiungsschlag. Die Welt dreht sich noch und ist noch in Ordnung. Das gibt Mut“, betonte Klein.

Die Begeisterung war dem Ensemble anzumerken. Mit Herzblut widmeten sie sich ihrem Programm, das alles vereinte, was mit der Nacht zu tun hat. Es erklangen so Unterschiedliches wie der Schlager „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“, „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“ aus dem Musical „My Fair Lady“ und das Stück „Funken“ von Moritz Moszkowski, gespielt von Janne Klein am E-Piano. Als Klammer dienten die Sandmännchen-Melodien aus dem DDR-Fernsehen und der ARD.

Das Publikum darf mitschnipsen

Zu den „Konzerten für Nichtverreiste“ gehörte bisher immer, das Publikum zu beteiligen und zum Mitsingen aufzufordern. Dies freilich ließen dieses Mal die Corona-Regeln nicht zu. „Chöre müssen leider schweigen, aber Schnipsen ist erlaubt“, sagte Baumgarte. Und so sorgten die Zuhörer für den richtigen Rhythmus beim Stück „Broadway“ von Aaron Minsky, das Baumgarte auf dem Cello spielte. Eine Geschichte zur Heiligen Nacht und eine Gute-Nacht-Geschichte rundeten das abwechslungsreiche Programm ab. Das Publikum bedankte sich mit einem Applaus, den die drei Musiker nach so langer Zeit der Entbehrung sichtlich genossen.

Von Sybille Heine