Ehlershausen

Die Musikwelt hätte in diesem Jahr auf einen Komponisten und Pianisten besonders geschaut: auf Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich zum 250. Mal jährt. „Der arme Herr Beethoven ist wegen der ,Corontäne’ mit seinem Jubiläumsjahr etwas zu kurz gekommen“, sagt der Violoncellist Roland Baumgarte mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Quarantäne, die sich inzwischen für viele Menschen ergibt. Gemeinsam mit der Pianistin Janne Klein und der Sängerin Rika Uhle widmet er das diesjährige Konzert für Nicht-Verreiste deshalb dem Komponisten und Musiker.

Das Motto lautet aber „... nicht nur Beethoven!“, und es lässt erahnen, dass sich die Besucher wieder auf eine bunte Mischung aus unterhaltsamen Liedern, Texten und Instrumentalstücken freuen dürfen. Wegen der geltenden Abstandsregelungen musiziert das Trio dieses Mal nicht – wie in den Vorjahren – in der Ramlinger Kapelle, sondern in der Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen. Das Konzert am Sonntag, 16. August, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Leona Passgang