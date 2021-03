Burgdorf

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der St.-Pankratius-Gemeinde lernen fortan gemeinsam mit denen der St.-Paulus-Gemeinde. Das haben die Verantwortlichen der Burgdorfer Gemeinden nun beschlossen. Zum einen gibt es immer weniger hauptamtliche Kirchenmitglieder, die den Konfirmationsunterricht leiten können. Das neue Konzept sieht daher vor, dass alle Lehrenden jeweils einen Schwerpunkt bekommen, der vorbereitet und anschließend in jeder Gruppe vorgestellt wird. So solle etwas Arbeitskraft eingespart werden, sagt die Pastorin der St.-Pankratius Kirche, Friederike Grote.

Zum anderen korreliert die Einteilung der Gemeinden häufig mit dem Wohnort der Mitglieder, was zur Folge hat, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden selten die Chance haben, den Unterricht mit ihren Schulfreunden zu besuchen. In Zukunft wird das aber möglich sein, denn jeder darf sich vorab seine Gruppe aussuchen. Die Freude am Konfirmanden-Unterricht soll so gesteigert werden. Um die noch weiter auszubauen, werden nebenher gemeinschaftliche Aktionen folgen, wie eine Friedhofsralley oder der Besuch eines Kinofilms mit Nachgespräch. Auch die standesgemäße „Konfifahrt“ wird ein Teil der Vorbereitungszeit sein. Dem schnelllebigen Trend entsprechend, haben sich die Kirchen dazu entschieden, den Unterricht bis auf Weiteres auf ein Jahr zu kürzen. Um den nötigen Stoff aber trotzdem behandeln zu können, wird er unter der Woche ausgeweitet.

Zwei Jahrgänge feiern 2021 die Konfirmation

Die 80 Konfirmandinnen und Konfirmanden des aktuellen Jahrgangs der St.-Pankratius Gemeinde lernen dieses Konzept nicht mehr kennen. Sie bereiten intensiv ihren Vorstellungsgottesdienst vor. Wie so vieles wird aber auch der in diesem Jahr besonders ausfallen. Mittels „to-go“-Materialien, die sich jede und jeder Interessierte abholen kann, um zuhause seinen eigenen Gottesdienst zu feiern, wollen sie sich den Gemeinden präsentieren. „Zu jedem Gottesdienst gehört ein Poster mit Selfies der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Das kann man dann daheim entfalten, wenn man den Gottesdienst feiert“, sagt Pastor Valentin Winnen. Darauf können sich all jene freuen, die am Sonntag, 14. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr in die St.-Pankratius-Kirche kommen um sich einen der 250 „Gottesdienste to go“ zu holen.

Aktuell bereitet sich die Kirche aber nicht nur auf die 80 anstehenden Konfirmationen im Sommer vor. In diesem Jahr warten 160 Jugendliche auf ihre Bestätigung der Taufe. Der Grund: Wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wurde die Konfirmation seinerzeit abgesagt. An vier Wochenenden feiern dann in 24 Gottesdiensten alle gemeinsam den Empfang des ihres Segens.

Von Niklas Borm