Burgdorf

Die Kommunalwahl am 12. September wirft ihre Schatten voraus. Der Rat der Stadt, der am Donnerstagabend, 18. Februar, im Stadthaus öffentlich tagt, beschäftigt sich mit der Vorbereitung des Urnengangs. Die Kommunalpolitiker müssen entscheiden, ob die Stadt einen oder zwei Wahlbereiche einrichten soll. Davon hängt ab, mit wie vielen Kandidatinnen und Kandidaten die Parteien auf ihren Listen maximal in die Wahl ziehen können.

Nach der Wahl wird der Rat um vier auf dann nur noch 34 Mandatsträger schrumpfen. Das hat das höchste Entscheidungsorgan der Stadt bereits im April vergangenen Jahres festgelegt. Gesetzt ist nur Bürgermeister Armin Pollehn (CDU), der dem Rat von Amts wegen angehört. Nun muss der Rat auch noch über die Anzahl der Wahlbereiche entscheiden. Bleibt es bei einem, so können die Parteien maximal 39 Bewerber auf ihre Listen schreiben. Anders ist es bei zwei Wahlbereichen. Dann betrüge die Höchstzahl der Bewerberinnen und Bewerber 20 pro Liste und Wahlbereich.

Für die Ortsräte von Otze und Schillerslage können die Parteien und Wählergemeinschaften den Wahlberechtigten jeweils zehn Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen, für den Ortsrat der Dörfer Ramlingen und Ehlershausen zwölf. In Otze und Schillerslage sind jeweils fünf Sitze zu vergeben, in Ramlingen-Ehlershausen sind es sieben.

Und das ist nur die technische Seite der Wahl. Bei weiteren Themen, die der Rat am Donnerstag vor der Brust hat, steht zu erwarten, dass der Wahlkampf aufflammt und die Parteien alles daran setzen werden, ihren jeweiligen Haltungen öffentlich Geltung zu verschaffen: So beim umstrittenen Beschluss zum Beitritt Burgdorfs ins Bündnis „Städte sicherer Häfen“, bei der Freigabe der Stadtteilfriedhöfe für Ortsfremde, beim Klimaschutzvorbehalt und bei der Wirtschaftsförderung. Schließlich hat der Rat auch noch das letzte Wort in der Frage, ob Hülptingsen einen Ortsrat bekommen soll.

Die Ratssitzung im Veranstaltungszentrum Stadthaus am Donnerstag, 18. Februar, beginnt um 18 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich, die Zuhörerzahl coronabedingt begrenzt.

Von Joachim Dege