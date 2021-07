Burgdorf

Die Vorbereitungen für die Kommunal- und Bundestagswahlen im September laufen auf Hochtouren. Um Risiken zu minimieren, sich beim Urnengang mit dem Corona-Virus zu infizieren, musste die Stadt Burgdorf für einige Wahllokale neue Standorte suchen. In Altenpflegeheimen und Feuerwehrhäusern darf sie in diesem Jahr keine Wahlkabinen aufstellen.

Insgesamt wird es in Burgdorf 35 Wahllokale mit jeweils acht Wahlhelfenden geben. In den Ortsteilen, in denen sich die Wahllokale normalerweise in den Feuerwehrhäusern befinden, weicht die Stadt auf Mehrzweckhallen und gastronomische Betriebe aus, wie beispielsweise in Ramlingen. Dort wird das Wahllokal in den Landgasthof Voltmer umziehen. Briefwahlscheine zählen die Wahlhelfer zentral im Burgdorfer Rathaus aus.

Parteien können bis Ende Juli Kandidaten aufstellen

„Für die Leute ändert sich die Entfernung zu den Wahllokalen nicht“, versichert Katja Glinka vom Bürgerbüro. Zusammen mit Frank Scharnhorst, Leiter des Bürgerbüros und Standesamtes, ist sie für die Organisation der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, und für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, zuständig. Vor allem ältere Menschen würden gern selbst an die Wahlurne treten. Daher sei es wichtig, dass auch jeder dazu die Möglichkeit bekommt, erläutert Glinka. Über den jeweiligen Standort der Wahllokale würden alle Bürger in ihrer Wahlbenachrichtigung informiert.

Bis Ende Juli haben die Parteien Zeit, ihre Kandidaten aufzustellen. Aber auch die Suche nach Wahlhelfern ist noch nicht abgeschlossen. „Wir hätten lieber ein paar Leute mehr, die im Notfall einspringen können, als zu wenige“, sagt Glinka. Interessierte können sich beim Bürgerbüro per E-Mail an buergerbuero@burgdorf.de bewerben.

Stadt bestellt Desinfektionsmittel und Masken

Ein Hygienekonzept für die Wahllokale ist bereits erstellt. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben Scharnhorst und Glinka auch schon Desinfektionsmittel sowie Masken bestellt, damit die Wahlhelfer geschützt sind und die Möglichkeit erhalten, die Masken zu wechseln. Auf Wunsch können sie zudem eine Bescheinigung der Stadt bekommen, die sie zu einer priorisierten Impfung berechtigt. Von Freiwilligen habe sie die Rückmeldung bekommen, dass die Anmeldung für einen Impftermin mit der Bescheinigung problemlos lief, berichtet Glinka.

Die Stadt versuche, sich möglichst gut vorzubereiten, um auch im Fall von steigenden Infektionszahlen sichere Wahlen zu gewährleisten. Ein großes Risiko für einen Anstieg sieht Glinka vor allem in den Reiserückkehrern nach den Sommerferien, die nur zwölf Tage vor den Kommunalwahlen enden.

Von Leona Passgang