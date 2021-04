Burgdorf

Frauen stehen bei Bündnis 90/Die Grünen hoch im Kurs – nicht nur im Bund. Der Ortsverband Burgdorf hat in einer Mitgliederversammlung jetzt die Ratsfrau Simone Heller auf Platz eins seiner Kandidatenliste für den Rat der Stadt gesetzt. Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung soll nach einer Verabredung der Ortsverbände Burgdorf, Uetze und Lehrte die Burgdorferin Sinja Münzberg sein.

Die Grünen sind damit die erste Partei in der Stadt, die ihre Kandidaten trotz der herrschenden Pandemie beisammen und auch nominiert hat. Auf ihrer Ratsliste stehen erstmals mehr Frauen (acht) als Männer (sieben). Co-Vorsitzender Jens Palandt rangiert auf Listenplatz zwei, gefolgt von Claudia Baumgarten und dem Fraktionschef im Rat, Hartmut Braun. Die weiteren Kandidaten sind: Sabine Köllmann, Timo Zapf, Dagmar Thöner, Jens Fricke, Anke Hennigs, Cord Steinbeck-Behrens, Kathrin Palandt, Malte Müller, Christine Streit, Dieter Rohles und Sinja Münzberg. Die beiden Ratsmitglieder Anne Frick und Detlef Knauer treten nicht wieder an.

Parteichef Palandt spricht von einer guten Mischung

Die Nominierung der 15 Ratskandidaten im Alter von 20 bis 73 Jahren erfolgte am Wochenende im Stadion hinter dem Gymnasium in der Südstadt unter freiem Himmel. Immerhin 22 der aktuell 52 Mitglieder waren persönlich erschienen. Parteichef Palandt spricht von einer „guten Mischung aus erfahrenen Politikern, ehrenamtlich Engagierten und jungen, motivierten Menschen“, welche die Politik der Burgdorfer prägten. Spitzenkandidatin Heller, die dem Rat seit 2011 angehört, zeigt sich erfreut, dass die Grünen so viele Frauen vom Mitmachen überzeugen konnten. Damit bestünden gute Aussichten, „Gendergerechtigkeit auf lokaler Ebene zu verwirklichen“.

Ihr Wahlprogramm wollen die Grünen in einer weiteren Mitgliederversammlung am 12. Juni verabschieden. Ziel sei es, Burgdorf bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu machen, sagt Palandt. Darüber hinaus wollten sich die Grünen einsetzen für ein weltoffenes und sozial gerechtes Burgdorf mit einer modernen und lebendigen Innenstadt, ergänzt die Mitvorsitzende Maria Leykum.

Sinja Münzbergs Nominierung zur Spitzenkandidaten für die Wahl der Regionsversammlung ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, gilt aber als sicher, nachdem sich die Ortsverbände Burgdorf, Lehrte und Uetze auf die Regionsabgeordnete aus Burgdorf verständigt haben. Münzberg kandidierte 2019 für das Bürgermeisteramt in Burgdorf. Die Regionsliste will der Regionsverband in einer für Mitte Mai geplanten Versammlung festzurren.

Von Joachim Dege