Burgdorf

Die Stadt Burgdorf sucht dringend nach einem neuen Klimaschutzmanager. Den will sie mit weitreichenderen Kompetenzen ausstatten als seinen Vorgänger. Das hat Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) jetzt angekündigt: „Wir suchen einen wirklichen Manager.“

Im Oktober erfuhr der Rat auf Nachfrage in einer Sitzung eher beiläufig, dass die Stadt ihren Klimaschutzmanager Alexander Woywode nach zweieinhalb Jahren an dessen Heimatstadt Bergisch Gladbach verloren hat. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als sich in der Politik und an der Stadtspitze die Erkenntnis Bahn zu brechen begann, dass ein hoch qualifizierter Klimaschutzmanager mit der Organisation von Stadtradelkampagnen und Schulwettbewerben unterfordert sein könnte.

Stadt Burgdorf will mehr tun für den Klimaschutz

Die Stelle ist inzwischen ausgeschrieben – und höher dotiert. Damit könne die Stadt höhere Anforderungen an den künftigen Stelleninhaber geltend machen. Folglich könne dieser für den Klimaschutz mehr bewegen, argumentiert Pollehn. In Zukunft dürften sich Diskussion über Energieeinsparungen nicht mehr in der Frage erschöpfen, was es kostet. Vielmehr gelte es, Möglichkeiten aufzuzeigen und dafür gegebenenfalls Zuschüsse aus Fördertöpfen loszueisen. Vor allem die Grünen hatten während der jüngsten Etatberatungen darauf gedrungen, dass der Klimaschutzmanager ein Budget erhalten sollte. Das scheiterte am Hinweis der Stadtverwaltung, dass dies technisch nicht möglich sei.

Derweil bereitet die Stadt aktuell die gemeinsame Bewerbung von Burgdorf, Lehrte, Isernhagen und Burgwedel als von der Europäischen Union geförderte Leader-Region vor. Sollte diese erfolgreich sein, wollen die vier Kommunen nicht nur gemeinsame Projekte im Tourismus, zur Mobilität und zur Wirtschaftsförderung umsetzen, sondern auch im Natur- und Klimaschutz aktiv werden. Letzteres könne laut Pollehn der neue Klimaschutzmanager fachlich begleiten.

Von Joachim Dege