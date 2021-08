Burgdorf

Offiziell ist die DRK-Kleiderkammer noch immer wegen der Corona-Pandemie geschlossen – dennoch haben die Ehrenamtlichen um Leiterin Brigitte Grabietz gut zu tun. Denn wer in Not geraten ist, der bekommt auch während der Zwangspause die benötigte Kleidung. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen dem DRK gebrauchte Möbel anbieten, die Mohammad Suleiman Sharif und andere Freiwillige dann abholen und weitergeben.

„Uns rufen häufiger Menschen an, die eine Wohnung ausräumen, und bieten uns das Inventar an“, sagt DRK-Chef Gero von Oettingen. Das Team schaue sich die Tische und Stühle, Sofas und Schränke, aber auch Elektrogeräte wie Waschmaschinen an, fotografiere diese und frage dann Bedürftige, ob und welche Einrichtungsgegenstände sie gebrauchen können, beschreibt von Oettingen das Prozedere. So mancher habe auf diese Weise marode Möbel entsorgen und sich dank der Spenden besser einrichten oder Lücken in der Einrichtung schließen können. „Ohne Mohammad Suleiman Sharif und seine tatkräftige Hilfe wäre vieles aber gar nicht möglich“, sagt von Oettingen. Die Möbeltransporte, die das DRK finanziert, führen die Ehrenamtlichen inzwischen bis nach Hannover, und mitunter finden sich auch besondere Angebote. „Wir haben einmal Betten und Schränke aus einem Hotel erhalten, darüber haben sich dann gleich 15 Menschen freuen können“, sagt von Oettingen.

DRK-Kleiderkammer nimmt weiterhin Spenden an

Erst wenn alle Ehrenamtlichen den vollen Impfstatus haben, wird die Kleiderkammer wieder öffnen. „Nach dem 15. September geht es weiter“, kündigt Grabietz an, die sich ebenfalls über die Unterstützung von Mohammad Suleiman Sharif freut. Denn trotz der Schließung schaut der gebürtige Syrer, der seit sechs Jahren in Burgdorf wohnt, mehrmals wöchentlich in der Einrichtung an Drei Eichen vorbei und packt zu – auch bei der Annahme und beim Sortieren der gespendeten Kleidung. Denn schließlich gebe es Nachfragen aus der Tageswohnung für Obdachlose und dem Sozialamt, wenn Familien etwas benötigten, sagt Grabietz.

Damit der Nachschub nicht ausgeht, konnten die Spender die Kleidercontainer vor dem Gebäude nutzen oder, als dieser renoviert wurde, einen Termin vereinbaren. Der große Vorteil sei in dieser Zeit gewesen, dass ausschließlich gut erhaltene Kleidung und Wäsche abgegeben wurden. Leider komme es immer wieder vor, dass Spender verschmutzte oder zerschlissene Jacken und Hosen, Bettwäsche oder Handtücher in den Container werfen würden, sagt von Oettingen. „Das macht uns dann doppelte Arbeit.“ Allerdings, ergänzt Grabietz, gebe es in der Pandemie offenbar ein größeres Bewusstsein für die Hilfe der Ehrenamtlichen: So habe sie eine Karte mit dem Dank einer Spenderin erhalten. „Solche Gesten freuen uns sehr“, sagt die Burgdorferin.

Von Antje Bismark