Klärschlamm kommt 2020 noch einmal auf die Felder

Wohin mit dem Klärschlamm? Über diese Frage diskutieren Ratsmitglieder und Einwohner, die ein Bürgerbegehren dazu gestartet haben, seit dem Frühsommer. Nun hat der Verwaltungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, dass ein Verwerter den Klärschlamm im nächsten Jahr noch einmal abholen und auf Feldern entsorgen soll. „Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen“, sagt Stadträtin Silke Vierke und weist darauf hin, dass die Verwaltung derzeit prüfe, wie die Entsorgung in Zukunft laufen solle.

Bislang hatte die Stadt mit einem Entsorgungsbetrieb einen entsprechenden Vertrag geschlossen – das ist künftig wegen der Klärschlammverordnung nicht mehr möglich. Im Juni hatte der Verwaltungsausschuss auf Vorschlag aus dem Rathaus grünes Licht für den Bau eines Klärschlammzwischenlagers für 750.000 Euro gegeben. Nur wenige Tage später erklärte der 64 Jahre alte Reinhard Engelhardt aus der Straße Im Langen Mühlenfeld, dass er mit einem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen und den Lagerbeschluss so kippen will.

Auftrag für ein Jahr

Im August bestätigte die Verwaltung die Rechtmäßigkeit. Zugleich kündigte Bürgermeister Alfred Baxmann an, dass die Stadt vorerst kein Klärschlammzwischenlager bauen und das Ergebnis des Bürgerbegehrens abwarten will. Er versprach, die Verwaltung werde erst den Auftrag abarbeiten, ökologisch verantwortbare Alternativen zur Entsorgung des Klärschlamms auf Feldern zu prüfen. Deshalb, sagt Vierke nun, gelte der aktuelle Auftrag in diesem Fall tatsächlich nur für ein Jahr. Das Geld dafür stehe im Haushalt 2020 bereit.

Von Antje Bismark und Joachim Dege