Bei der Kinderbetreuung setzt die Stadt auf Kitas mit Krippe und Kindergarten, aber auch auf Tagespflegeeltern, die bis zu fünf Jungen und Mädchen aufnehmen können. Eigentlich sollen beide Säulen gleich behandelt werden, deshalb baut die Verwaltung die Qualifizierung für Tagespflegeeltern dank des Bundesprogramms Pro Kindertagespflege von 160 um 140 Stunden aus. Parallel dazu arbeitet Katrin Böhm in der Verwaltung daran, einen Vertretungspool für die Tageseltern aufzubauen. Bisher gibt es 16 Tageseltern und vier Großtagespflegestellen, bei denen sich mindestens zwei Betreuer um jeweils acht Jungen und Mädchen kümmern.

„Wir sind mit unserer Tagesmutter super zufrieden“, sagt denn auch eine Mehrfach-Mutter aus Burgdorf, die ihren Namen öffentlich nicht nennen möchte. Die Zufriedenheit hänge auch damit zusammen, dass die Tageseltern flexibler auf zeitliche Besonderheiten der Familien reagieren könnten. Und doch, so der Tenor vieler Eltern, sei die Stadt weit entfernt von der Gleichbehandlung der Kinder in Tagespflege und Krippe.

Satzung: Krippenkinder sind zu bevorzugen

„Wer für sein Kind einen Krippenplatz erhält, kann sicher sein, dass es in der Einrichtung auch einen Kindergartenplatz bekommt“, sagt die Burgdorferin. Das ergibt sich nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith aus der entsprechenden Satzung: Demnach sind bei wenigen Plätzen unter anderem die Kinder zu bevorzugen, „die von der Krippe einer Einrichtung in eine Kindergartengruppe derselben Einrichtung wechseln“. Weitere Kriterien bei der Vergabe sind pädagogische Gründe, Geschwisterkinder in einer Kita, Berufstätigkeit der Eltern sowie soziale und familiäre Notlagen.

Die Erhebung der Stadt für das laufende Jahr ergebe, dass 39 Krippenkinder, die in 2020 drei Jahre alt werden, einen Kindergartenplatz erhalten. Drei Kinder aus der Tagespflege indes habe die Stadt nicht versorgen können. Absagen haben nach Aussage Veiths auch die Familien mit Kindern in der Tagespflege erhalten, deren Kinder nach dem 1. Januar 2021 drei Jahre alt werden und die bereits zum 1. August 2020 einen Kindergartenplatz beantragt hatten. Ihnen würden freie Kapazitäten ebenso angeboten wie Eltern von Krippenkindern – Vorrang aber, betont die Fachabteilung, habe in jedem Fall die Älteren.

225 Plätze fehlen zum neuen Kitajahr 2020/21

„Wahrscheinlich fallen wir dann wieder hinten runter“, sagt eine Mutter mit zwei Kindern in der Tagespflege. Schließlich fehlen nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler zum 1. August dieses Jahres 125 Plätze in den Krippen und 100 in den Kindergärten. Kattler spricht von einem dynamischen Prozess, der sich stetig ändere. „Aktualisierte Zahlen lassen sich erst im Laufe des Kita-Jahres feststellen.“

