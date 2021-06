Burgdorf

Die Planungen für die neue Kita Aue Süd in Burgdorf sind in vollem Gange. Die Kita gehört zu dem neuen Wohnquartier, das das Immobilienunternehmen Acribo GmbH in den kommenden Jahren im Süden Burgdorfs bauen will. Im Jugendhilfeausschuss stellte Projektleiter Christian Schulz das Bauvorhaben vor. Das Besondere: Auf dem Dach der neuen Kita soll ein Spielplatz für die Jungen und Mädchen eingerichtet werden.

Inzwischen hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Trägerschaft für die Kita übernommen und plant mit einer Kindergartengruppe mehr als ursprünglich von Acribo vorgesehen. Rund 100 Kinder in zwei Krippen- und drei Kindergarten-Gruppen wird das DRK betreuen. Das hat zahlreiche organisatorische Vorteile. Durch die dritte Kindergartengruppe gibt es ausreichend Plätze, sodass die Krippenkinder nicht, sobald sie alt genug sind, den Kindergarten in einer anderen Einrichtung besuchen müssen. Stattdessen können sie in der Regel im Haus bleiben.

Allerdings wird für 25 Kinder mehr auch zusätzliche Außenspielfläche benötigt. Die gibt das Grundstück aber nicht her. Deshalb will Acribo auf dem Flachdach Kita einen weiteren Spielplatz anlegen. Das Kultusministerium hat diesen Plänen laut Investor und DRK zugestimmt.

Kultusministerium stimmte Vorschlag zu

Ausschussvorsitzende Christiane Gersemann (SPD) wollte wissen, wie die Sicherheit der Kinder gewährleistet werde und wie sich die Vorkehrungen auf die Baukosten auswirkten. Projektleiter Schulz erklärte, es gebe unterschiedliche Lösungen, wie beispielsweise eine Absturzsicherung, mit denen das Flachdach kinderfreundlich gestaltet werden könnte. In anderen Kommunen würden bereits Dächer als Spielfläche genutzt.

Acribo-Geschäftsführer Thorsten Kröger zufolge müssten die konkreten Kosten für die Spielfläche noch geklärt werden. Allerdings eröffne die Außenspielfläche auf dem Dach viele Möglichkeiten, um neue pädagogische Konzepte ausprobieren. Welche Kita-Gruppen die Außenfläche am Ende nutzen würden, sei jedoch noch nicht abschließend entschieden.

Bauarbeiten könnten noch in diesem Jahr starten

Auch der Jugendhilfeausschuss stimmte einstimmig für den Vorschlag. Mit dem positiven Abstimmungsergebnis können DRK und Acribo mit den Vorbereitungen für die Bauarbeiten beginnen. „Wir waren jetzt lange in Wartestellung und wollen jetzt liefern, was die Stadt braucht“ sagte Kröger. Er hofft auf schnelle Ausschreibungs- und Genehmigungsverfahren. Dann sei der Baustart vielleicht sogar noch Ende des Jahres möglich. Eine Bauzeit von zwölf Monaten sei durchaus machbar, sagte der Geschäftsführer. Im besten Fall werde die Kita Aue-Süd zeitgleich mit dem ersten Wohnhaus des Quartiers fertig.

Von Leona Passgang