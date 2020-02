Kirchengemeinden erinnern mit Gedenkmarsch an Bombenangriffe

Burgdorf

Zum 75. Mal jähren sich am 24. Februar und 7. April die Bombenangriffe auf Burgdorf. Eine Gedenkveranstaltung der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus, der evangelischen St. Pankratius-Kirchengemeinde, der Neuapostolischen Kirche und des christlichen Begegnungszentrums B-Punkt hat am Sonnabend an die Opfer der Bombardierung während des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Organisierten gemeinsam die Gedenkveranstaltung: Tobias Teuber (von links), Pfarrer Martin Karras, Pastorin Friederike Grote, Carmen Plumhoff, Elke Fischer, Anneke Kalbreyer und Wolfgang Obst. Quelle: Laura Beigel

Mimmi Gebhardt ist eine Zeitzeugin

Annähernd 30 Burgdorfer nahmen anschließend an einem Gedenkmarsch teil, der auf dem Spittaplatz vor der Gedenktafel für die Opfer der Angriffe endete. Unter den Teilnehmern war Mimmi Gebhardt. Die Burgdorferin war achteinhalb Jahre alt, als die Stadt von Bomben getroffen wurde. „Als Kind hat man die Angriffe gar nicht so wahrgenommen“, sagte die heute 83-Jährige.

Gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Großvater suchte Gebhardt im Keller Schutz, als der Fliegeralarm ertönte. Was danach geschah, weiß sie nicht mehr: „Die Erinnerungen kamen erst später, als man die Bilder und Berichte gesehen hat.“ Präsent sei bei ihr jedoch die Erinnerung, dass beim Bombenangriff am 24. Februar drei ihrer Glaubensschwestern der Neuapostolischen Kirche den Tod fanden.

38 Menschen starben bei den Bombenangriffen

In der ehemaligen Tischlerwerkstatt Möhle an der Friederikenstraße 10, wo die Gruppe Station machte, hatte sich die Neuapostolische Kirche ehedem einen Kirchenraum eingerichtet. Im Funierkeller der Werkstatt kamen im Februar 1945 Lina Bank, Ida Fuhrmann und Dora Teuber ums Leben. Nicht nur ihrer will Gebhardt gedenken, sondern auch der anderen 35 Opfer der Bombenangriffe.

An der Frederikenstraße 10, dem ehemaligen Kirchenraum der Neuapostolischen Kirche, gedenkt die Gruppe den Verstorbenen. Quelle: Laura Beigel

Zu lesen sind die Namen der Opfer auf der Gedenktafel am Spittaplatz, der letzten Station des Gedenkmarsches. Das nahe gelegene Pfarrhaus wurde beim Angriff am 24. Februar zerstört, ebenso wie Wände des Amtsgerichts. Vor der Gedenktafel zündete der katholische Pfarrer Martin Karras eine Grabkerze an.

Pfarrer Martin Karras zündet vor der Gedenktafel am Spittaplatz eine Kerze an. Quelle: Laura Beigel

Die 83-jährige Gebhardt, die damals an der Wallgartenstraße wohnte, hofft, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Obwohl ihr nur schwache Erinnerungen an die Bombardierungen geblieben sind, weiß sie eines genau: „Wir waren froh, dass wir damals überlebt haben.“

