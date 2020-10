Burgdorf

Die Neue Schauburg zeigt den Film „ Corpus Christi“ am Sonntag, 1. November, in der 17.30-Uhr-Vorstellung als AboPlus-Aktion zu Sonderkonditionen für die Leser von HAZ und NP. Sie erhalten unter Vorlage ihrer AboPlus-Karte an der Kinokasse einen Rabatt von 2 Euro pro Person.

Der Film von Regisseur Jan Komasa erzählt die Geschichte eines jungen Polen, der aus dem Gefängnis entlassen wird und sich als Priester ausgibt. Hochdekoriert beim Polnischen Filmpreis – dort setzte es elf von 15 möglichen Auszeichnungen – schaffte es das Drama auch, für den Oscar nominiert zu werden, und zwar in der Kategorie „Bester Internationaler Film“. Es basiert auf einer wahren Geschichte, die im Jahr 2011 in Polen für Schlagzeilen sorgte: Der damals 19-jährige Patryk Błędowski gab drei Monate lang vor, Priester zu sein, und hielt Messen.

Falscher Priester gewinnt Gemeinde für sich

Und so wird diese Begebenheit im Film umgesetzt: Kurz vor seinem 21. Geburtstag wird Daniel aus der Haft entlassen. In der Jugendstrafanstalt hatte er die Rolle des Messdieners beim Gefängnispriester Pater Tomasz übernommen und dabei den christlichen Glauben für sich entdeckt. Nach Verbüßen seiner Strafe will er ins Priesterseminar eintreten, um Geistlicher zu werden. Doch als Straftäter bleibt ihm das verwehrt. Statt sich in einem Sägewerk als Arbeiter zu melden, um Anschluss an die Gesellschaft zu bekommen, gibt er sich in einem Dorf als Priester aus.

Die sehr konservative Kirchengemeinde begegnet dem neuen Seelsorger zunächst mit Skepsis. Mit der Zeit aber gewinnt Daniel sie für sich. Bei seiner ersten Messe muss er improvisieren, weil ihm die richtigen Worte fehlen. Er behilft sich mit der Erklärung, dass auch Stille ein Gebet sein könne. Im Beichtstuhl hilft ihm eine Smartphone-App. Insbesondere bei jungen Gemeindemitgliedern kommt Daniel mit seiner ungewöhnlichen Art an. Dem Bürgermeister, der zugleich Besitzer des Sägewerkes ist, sind Daniels radikale Predigten allerdings ein Dorn im Auge. Außerdem will der Bürgermeister unbedingt verhindern, dass jemand die Umstände eines Verkehrsunfalls genauer beleuchtet.

Von Sandra Köhler