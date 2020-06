Burgdorf

Mit den „Känguru-Chroniken“ in die Corona-Zwangspause, mit dem selben Film auch zurück in die Normalität: Ab Freitag, 3. Juli, öffnet die Neue Schauburg an der Feldstraße wieder für Cineasten – mit besonderen Regeln in puncto Abstand und Hygiene. Denn auch wenn Betreiber Christian Lindemann das Wort Spagat vermeidet, wenn er vom Hoffen auf viele Besucher und Sorge vor einer möglichen Infektion spricht, so liegt doch genau in diesem Spagat die besondere Herausforderung für ihn und seine Familie.

Maximal 40 Karten kann Lindemann pro Vorführung verkaufen: „Damit sprechen wir von einer Auslastung, die bei 25 Prozent liegt“, sagt er und fügt hinzu, dass die Branche wie viele andere Kulturschaffende derzeit nicht nur mit den Corona-Vorgaben zu kämpfen habe. So hat die Filmwirtschaft seit Beginn der Pandemie keine neuen Filme und erst recht keine Blockbuster mehr herausgebracht. Zudem zählen die Sommermonate nicht zu der Jahreszeit, in der die Menschen ins Kino gehen. Und bestimmte Publikumsmagneten wie Ladys Night und Filmcafé entfallen nun wegen der Abstandsgebote. „Solche Veranstaltungen fehlen uns natürlich“, sagt Lindemann.

„Sind wir froh, dass es nun weitergeht“

Gleichwohl gibt sich der Kinobetreiber optimistisch, wenn er erstmals nach dem 16. März auf die Besucher wartet. „Seitdem haben wir tolle Rückmeldungen von Stammkunden erhalten, für die wir uns herzlich bedanken“, sagt der Burgdorfer mit Blick auf Gutscheine, die online gekauft wurden, auf Mails von Gästen und auf Gespräche, die sich beim Verkauf von Popcorn ergeben hätten. „Das alles macht uns Mut“, sagt Lindemann, dessen Familie das Kino seit Jahren betreibt, „und deshalb sind wir froh, dass es nun weitergeht.“

Dafür bereitet der Betreiber die Räume an der Feldstraße vor: Spuckschutz, Maskenpflicht, Desinfektionsmittel. Denn über allem schwebt die Sorge, dass die Zahl der Infektionen wieder steigt, dass die nächste Zwangspause und damit erneut der Wegfall fast aller Einnahmen droht. Die Menschen trotz aller Einschränkungen ins Kino zu holen – so lautet das Credo Lindemanns. Und deshalb setzt er in den nächsten Wochen auf eine ansprechende Auswahl an Filmen. „Die ,Känguru-Chroniken’ liefen gerade, als die Pandemie begann“, sagt er. Längst nicht alle Fans des kommunistisch-gesinnten Kängurus haben den Film bislang sehen können, deshalb läuft er zu Beginn der Wiedereröffnung.

Filmgesellschaft würdigt Programm als „hervorragend“

Für die Wochen danach plant Lindemann, neben Klassikern der Filmgeschichte und jüngeren Blockbustern, auch ausgewählte Dokumentationen ins Programm aufzunehmen. Dabei kann sich der Betreiber auf seine Erfahrung verlassen, die ihm erneut die Film- und Mediengesellschaft Nordmedia bescheinigt hat: Die Jury würdigte das Programm 2019 als „hervorragend“. Diesen Titel verteidige das Kino seit mehr als zwei Jahrzehnten Jahr für Jahr, sagt der Betreiber, indem es nicht nur gängige Filme zeige, sondern eben für alle Altersgruppen eine besondere Vielfalt anbiete.

Die Jury würdigte das Engagement mit 3000 Euro: „Angesichts der Corona-Auswirkungen wurde das Preisgeld erhöht“, sagt Lindemann. Der Pandemie zum Opfer fiel indes die Preisverleihung: Deshalb lichtete sich die Betreiberfamilie via Selbstauslöser allein ab – natürlich im Kinosaal.

Von Antje Bismark