Burgdorf

Gelassen und trotzdem konsequent – wie das in der Kindererziehung funktionieren kann, will Jutta Goldbach interessierten Eltern nicht nur erklären, sondern auch mit ihnen einüben. Die Pädagogin und dreifache Mutter leitet den Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“, den der Kinderschutzbund (KSB) Burgdorf ab Dienstag, 21. September, von 16.30 bis 18.30 Uhr mit einer Kinderbetreuung und ab Mittwoch, 22. September, von 19 bis 21 Uhr ohne Kinderbetreuung anbietet.

Eltern können sich austauschen

Das Angebot richte sich an Eltern und Erziehungsberechtigte, die mehr Freude, Leichtigkeit und Sicherheit in der Erziehung und im Familienleben erreichen möchten, heißt es in der Ankündigung des KSB. Mütter und Väter bekommen kein Patentrezept an die Hand. Vielmehr können sie sich mit Gespräch miteinander austauschen und so ihren Alltag und ihr eigenes Verhalten reflektieren. Anhand von Gedankenspielen und praxisorientierten Übungen soll gemeinsam mit der Kursleiterin ein eigener Weg zu einem gelassenen Umgang mit den Kindern und dem oft stressigen Familienalltag entwickelt werden.

Der Kurs findet unter Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln statt. Anmeldung nimmt der KSB unter Telefon (05136) 2131 oder per E-Mail an kinderschutzbund-burgdorf@t-online.de entgegen.

Von Antje Bismark